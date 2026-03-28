Bachelorette-Skandal: Taylor Frankie Paul meldet sich zurück

Taylor Frankie Paul (31) meldet sich nach ihrem plötzlichen Bachelorette-Aus erstmals wieder öffentlich zu Wort. In ihrer Instagram-Story, die sie mit rund 2,5 Millionen Followern teilte, zeigt die Reality-Bekanntheit einen kurvigen Highway vor imposanter Bergkulisse. Die Sonne strahlt durch Tannenwipfel – die malerische Idylle scheint perfekt. Dazu schreibt die 31-Jährige: "Danke für jede Nachfrage, jeden Anruf und jedes Gebet." Weiter betont sie, wie wichtig für sie aktuell die Unterstützung aus ihrem Umfeld sei. Das Update folgt auf die Nachricht, dass gegen Taylor wegen eines Vorfalls häuslicher Gewalt ermittelt werde, weshalb ihre bereits abgedrehte Staffel von The Bachelorette überraschend gecancelt wurde.

In einer weiteren Story verlagert die Influencerin den Fokus noch stärker auf ihr Inneres. Zu sehen ist ein Strauß orange-gelber Blumen auf einem Schreibtisch, daneben eine Bibel mit ihrem Namen in Goldlettern auf dem Einband. Dabei liegt ein Notizbuch, aufgeschlagen auf einer Seite, auf der nur ein Wort steht: "Dankbarkeit". "Ich beende jede einzelne Nacht mit Dankbarkeit, auch wenn es nur ein kleiner Lichtblick ist", schreibt Taylor zu dem Bild. Konkrete Worte zu den Ermittlungen, zu ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen oder zu der eingestampften Kuppelshow-Staffel verliert sie allerdings nicht. Während sie im Netz also vor allem Dankbarkeit und Glauben betont, prüft die Staatsanwaltschaft im Hintergrund, ob die neuesten Vorwürfe zu weiteren Anklagen führen. Auslöser war ein geleaktes Video, das eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Taylors Ex-Partner zeigt. Darin soll sie unter anderem Möbel geworfen haben – teilweise in Anwesenheit ihres Kindes.

Taylor hatte sich in den vergangenen Jahren als Social-Media-Star einen Namen gemacht und ließ ihre Community an ihrem Familienleben mit ihren Kindern Indy und Ocean sowie an ihrer Ehe mit Ex-Mann Tate teilhaben. Schlagzeilen machte sie bereits zuvor, als sie öffentlich über ihren "Soft Swinging"-Lifestyle innerhalb ihres Freundeskreises sprach und kurz darauf die Trennung von Tate bekannt wurde. Später stellte sie ihren damaligen Partner Dakota als neuen Freund vor und zeigte auch gemeinsame Momente mit dessen Familie. Nach ihrer ersten Verhaftung 2023 zog sich die zweifache Mutter zwischenzeitlich aus den sozialen Medien zurück und sprach wenig später offen über Therapie und ihren Umgang mit Angstzuständen. Nun präsentiert sie sich online erneut betont privat und spirituell – Familienfotos oder Einblicke in ihren Alltag mit den Kindern hält sie aktuell bewusst zurück.

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby