Dritte "Euphoria"-Staffel: Stirbt diese beliebte Figur etwa?

Die dritte Staffel von Euphoria hält die Fans weiter in Atem. Folge fünf endet mit einem Cliffhanger, der es in sich hat. Achtung, Spoileralarm! Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen. Wie kino.de berichtet, wird Hauptfigur Rue, gespielt von Zendaya (29), von Männern des Antagonisten Alamo an einen abgelegenen Ort verschleppt. Dort muss sie einen Graben ausheben – und wird anschließend bis zum Hals darin eingegraben. Die Szene blendet ab, als Alamo mit einem Poloschläger zu einem Schlag auf Rues ungeschützten Kopf ausholt. In den darauffolgenden Szenen ist sie nicht mehr zu sehen, was Fans in helle Aufruhr versetzt: Ist Zendayas Figur etwa wirklich tot?

Hintergrund der dramatischen Entwicklung ist ein Zeitsprung von fünf Jahren, den die aktuelle Staffel vollzieht. Rue kämpft sich seitdem als Drogenschmugglerin durch ihren Alltag, um Schulden bei zwielichtigen Gestalten zu begleichen. Genau diese kriminellen Verbindungen scheinen sie nun eingeholt zu haben. Ob sie den Angriff überlebt hat, dürfte erst Folge sechs beantworten – die Inhaltsangabe zur nächsten Episode gibt über ihr Schicksal bisher keinerlei Auskunft.

Eingefleischten Filmfans kommt die schockierende Szene dabei bekannt vor: Sie erinnert stark an eine Episode aus Stephen Kings (78) Horrorfilm "Creepshow". In dem Episodenfilm namens "Something to Tide You Over" zwingt ein eifersüchtiger Ex-Ehemann den neuen Freund seiner früheren Partnerin dazu, ein Loch zu graben und sich selbst bis zum Hals darin einzubuddeln. In der Vorlage nimmt das Schicksal des Opfers ein tödliches Ende, was die Parallelen für Zuschauer noch unheimlicher macht. Umso gespannter warten die Fans jetzt darauf zu erfahren, ob und wie Rues Weg in der kommenden Episode weitergeht – oder ob "Euphoria" seine wohl beliebteste Figur tatsächlich aus der Story geschrieben hat.

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"