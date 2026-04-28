Datet Taylor Frankie Paul jetzt den US-Bachelorette-Sieger?

Überraschende Kehrtwende bei Taylor Frankie Paul (31): Die Social-Media-Persönlichkeit soll sich wieder mit dem mutmaßlichen Gewinner ihrer nicht ausgestrahlten Staffel von The Bachelorette, Doug Mason, treffen. Wie Us Weekly berichtet, sehen sich Taylor und Doug aktuell erneut und wollen testen, ob es für ein Liebescomeback reicht. Doug soll der Influencerin am Ende der Dreharbeiten einen Antrag gemacht haben, nachdem sie ihn aus mehr als 20 Kandidaten ausgewählt hatte. Nach den Dreharbeiten ging die Romanze jedoch angeblich in die Brüche – nun scheint das Duo einen neuen Anlauf zu wagen. Zuvor wurde die Ausstrahlung der 22. Staffel kurz vor der geplanten Premiere im März von ABC auf Eis gelegt, nachdem ein geleaktes Video aus dem Jahr 2023 aufgetaucht war. Es zeigt einen heftigen Streit zwischen Taylor und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33).

Ein Sprecher des Senders sagte damals gegenüber Page Six: "Aufgrund des heute aufgetauchten Videos haben wir die Entscheidung getroffen, die neue Staffel von 'The Bachelorette' derzeit nicht fortzuführen. Unser Fokus liegt darauf, die Familie zu unterstützen". Doug meldete sich danach in seiner Instagram-Story zu Wort und stärkte Taylor den Rücken. "Angesichts all dessen, was passiert ist, bete ich einfach für Taylor, denn das war ihr Moment, und ihr Moment wurde ihr genommen", schrieb er und ergänzte: "Alles, was wir jetzt tun können, ist hoffnungsvoll zu sein." Disney/ABC-Manager Rob Mills deutete im Hollywood Reporter an, dass eine spätere Ausstrahlung nicht ausgeschlossen sei: "In erster Linie wollen wir sicherstellen, dass es Taylor auf menschlicher Ebene gutgeht. Und dann können wir über die Sendung sprechen."

Abseits der Shows sorgte Taylor zuletzt mit einem radikalen Rückzug aus dem Netz für Aufsehen: Sie leerte ihre TikTok- und Instagram-Profile und sprach offen über ihre psychische Gesundheit. In einer Story schrieb sie, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen. Über eine Vertreterin ließ sie Page Six zudem wissen, sie sei "sehr dankbar für die Unterstützung von ABC". Zwischen all den Schlagzeilen und Turbulenzen hält Doug weiterhin fest zu Taylor, wie seine Social-Media-Posts offenbaren. Ob und wie die beiden ihre mögliche zweite Chance gestalten, wollen sie laut Us Weekly nun in Ruhe herausfinden, während im Hintergrund weiterhin Gespräche über Taylors TV-Zukunft laufen.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul

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