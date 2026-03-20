Neue Details zu Taylor Frankie Pauls häuslichem Streit

Taylor Frankie Paul (31) gerät erneut in die Schlagzeilen, nachdem ein Video von ihrer Verhaftung im Februar 2023 wieder aufgetaucht ist. Die Aufnahmen zeigen die Social-Media-Bekanntheit sichtlich betrunken und emotional, während sie von der Polizei in ihrem Haus in Herriman im US-Bundesstaat Utah befragt wird. Der Vorfall ereignete sich nach einem heftigen Streit mit ihrem damaligen Freund Dakota Mortensen, bei dem nach Angaben der Ermittler unter anderem Stühle geworfen wurden. In dem Bodycam-Video, das ursprünglich von der DailyMail veröffentlicht wurde, gesteht Taylor gegenüber den Beamten, dass sie "ausgerastet" sei. "Ich habe ihn geschubst, ich habe ihn geschlagen, er hat mich geschubst. Es ist mir egal. Ich bin ausgeflippt, weil er mich geschubst hat", erklärt die 31-Jährige in den Aufnahmen. Sie gibt auch zu, Gegenstände nach Dakota geworfen zu haben, weil sie Angst vor ihm gehabt habe.

Dakota berichtete den Polizisten damals, dass er Taylor von einem Mädelsabend abgeholt habe und sie betrunken gewesen sei. Er erzählte, dass sie eigentlich zu einem Konzert fahren wollten, er aber schnell bemerkte, dass sie dazu nicht in der Lage war. Daraufhin sei die Situation eskaliert. Nach seinen Angaben warf Taylor ihr Handy nach ihm, nahm seine Autoschlüssel an sich und schleuderte schwere Metallstühle so heftig nach ihm, dass Löcher in den Wänden entstanden. Die Polizei stellte bei beiden Verletzungen fest, kam aber zu dem Schluss, dass von Taylor die Hauptaggression ausging. Sie wurde zunächst wegen schwerer Körperverletzung, Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt in Anwesenheit eines Kindes angeklagt. Im August 2023 bekannte sie sich im Rahmen einer Vereinbarung der schweren Körperverletzung schuldig, woraufhin die anderen Anklagepunkte fallengelassen wurden.

Die erneute Aufmerksamkeit um den Vorfall führte nun zu drastischen Konsequenzen für Taylor. Der TV-Sender ABC hat ihre geplante Staffel von The Bachelorette, die eigentlich am vergangenen Sonntag hätte starten sollen, nur wenige Tage vor der Premiere abgesagt. Auslöser war ein weiteres Video, das von TMZ veröffentlicht wurde und Taylor zeigt, wie sie während des Streits mehrfach auf Dakota losgeht und Metallhocker nach ihm wirft. Ein Sprecher der Influencerin verteidigte sie gegenüber der DailyMail und warf Dakota vor, eine "verzweifelte, aufmerksamkeitssuchende Kampagne" zu führen, um ihr zu schaden. Besonders verwerflich sei es, dass er das alte Video am Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes veröffentlicht habe. Taylor und Dakota haben einen gemeinsamen Sohn namens Ever, der im März 2024 zur Welt kam. Zudem ist die Realitydarstellerin Mutter der Tochter Indy und des Sohnes Ocean aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Tate Paul.

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Getty Images Taylor Frankie Paul backstage beim 98. Oscars Governors Ball im Dolby Theatre in Hollywood am 15. März 2026

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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