"Die Bachelorette" mit Taylor Frankie Paul wird ersetzt

Taylor Frankie Paul (31) wird in dieser Staffel von The Bachelorette nicht mehr zu sehen sein – und auch die komplette Staffel wurde von ABC kurz vor dem geplanten Start abgesetzt. Statt der ersten Folge der neuen Staffel mit der Realitydarstellerin zeigt der Sender am kommenden Sonntag eine Wiederholung der beliebten Castingshow American Idol. Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, steht jedoch noch nicht fest, was nach dieser einmaligen Ersatz-Ausstrahlung für den Rest der Zeit passieren soll, die eigentlich für "The Bachelorette" vorgesehen war. Die Entscheidung zur Absetzung fiel nur drei Tage vor der geplanten Premiere der Show.

Die Absetzung der Staffel erfolgte, nachdem TMZ ein Video aus dem Jahr 2023 veröffentlicht hatte, das eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Taylor und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen zeigt. Zudem gibt es neue Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt im Zusammenhang mit einem Vorfall vom Februar. Taylor weist die Anschuldigungen gegen sich zurück und behauptet, Dakota sei derjenige gewesen, der gewalttätig geworden sei. Ein Sprecher von Disney Entertainment erklärte: "Angesichts des neu veröffentlichten Videos, das heute aufgetaucht ist, haben wir die Entscheidung getroffen, die neue Staffel von 'The Bachelorette' zu diesem Zeitpunkt nicht fortzusetzen, und unser Fokus liegt darauf, die Familie zu unterstützen."

Die gestoppte Staffel bedeutet einen erheblichen finanziellen Verlust für ABC. Laut TMZ hat intern bereits das gegenseitige Beschuldigen begonnen, wer für die Situation verantwortlich ist und vor allem, wer die Kosten tragen muss. Taylor hatte sich erst kürzlich bei einem Pressetermin zur Show zu den laufenden Ermittlungen geäußert und erklärt, dass ihr Herz schmerze und es eine schwere Zeit für sie sei. Ein Vertreter der Influencerin ließ nun mitteilen, dass sie "sehr dankbar für die Unterstützung von ABC" sei, während sie die Sicherheit ihrer Familie priorisiere. Nach Jahren des stillen Leidens unter mentalem und physischem Missbrauch sowie Drohungen gewinne sie nun endlich die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen und Schritte zu unternehmen, um sich und ihre Kinder zu schützen.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul

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Frederick M. Brown/Getty Images Das Team von "American Idol" 2018