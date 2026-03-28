Traum erfüllt: Renata und Valentin Lusin bauen Tanzraum

Renata Lusin (38) und Valentin Lusin (39) haben einen lange gehegten Plan in die Tat umgesetzt: Der Keller ihres Hauses in Düsseldorf ist nun ein privates Tanzstudio. Gemeinsam mit Innenarchitektin Fatma von MOS Wohnansicht haben die beiden Let's Dance-Profis den Raum vollständig neu konzipiert und in drei klar abgegrenzte Bereiche gegliedert: eine Empfangszone, einen großzügigen Tanzbereich mit Spiegeln sowie einen Küchenthekenbereich, der laut Renata "bewusst so erhalten bleiben sollte". Das Ergebnis stieß bei der Community des Paares auf großes Echo: Innerhalb der ersten halben Stunde nach Veröffentlichung des Posts sammelten sich bereits über 625 Reaktionen und 14 Kommentare.

Der Schritt ins eigene Heim war für die beiden kein Selbstverständlicher – Renata hatte gegenüber der Bild erklärt: "Wir haben, seit wir in den 90er Jahren von Russland mit nur einem Koffer in der Hand nach Deutschland kamen, jeden Cent gespart." Das Innendesign folgt einer klaren Linie: sanfte Grüntöne, warme Beigetöne und natürliche Materialien bilden die Basis, feine schwarze Akzente setzen optische Schwerpunkte. Dazu kommt ein neuer Boden. "Dank der 3D-Visualisierung konnten wir schon vorher genau sehen, wie alles wirken wird", schrieb Renata auf Instagram. Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung habe Fatma das Paar begleitet und beraten, jedes Detail sei so zusammengestellt worden, dass es direkt realisiert werden konnte. Das Studio ist damit nicht nur funktional durchdacht, sondern auch atmosphärisch genau das, was sich die beiden vorgestellt hatten – ein Raum, der Bewegung und Begegnung unter einem Dach vereint und dabei trotzdem etwas Persönliches ausstrahlt.

Renata machte in ihrem Post deutlich, dass hinter der Freude auch ein Bewusstsein für die Verantwortung steht, die ein solches Projekt mit sich bringt: "Natürlich unfassbar viel Respekt und immer noch etwas Sorge vor neuem zu Hause." Gleichzeitig betonte sie, dass die Dankbarkeit überwiegt: "Wir sind unfassbar dankbar und stolz auf uns, diesen Traum erfüllt zu haben." Und tatsächlich dürfte das Studio für viele Fans des Paares eine besondere Symbolkraft haben – denn Tanzen war für Renata und Valentin nie nur Beruf, sondern immer auch der gemeinsame Nenner ihres Lebens. "Wer hätte es vor ein paar Jahren gedacht… Wir nicht", schrieb Renata – und brachte damit auf den Punkt, was dieser Raum für die beiden bedeutet.

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin in ihrem Tanzstudio

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Getty Images Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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