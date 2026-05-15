Neuer Trailer zum Spin-off von "The Big Bang Theory" ist da

Jetzt ist es soweit: Der erste Trailer zu "Stuart Fails to Save the Universe" ist da. Das neue Spin-off aus dem The Big Bang Theory-Universum rückt Stuart Bloom, gespielt von Kevin Sussman (55), in den Mittelpunkt und schickt ihn in ein turbulentes Science-Fiction-Abenteuer. Der Teaser zeigt eine Welt voller Fantasie, Aliens und verrückter Parallelwelten. Mit an Bord sind Denise, gespielt von Lauren Lapkus (40), der Geologe Bert, gespielt von Brian Posehn, sowie Quantenphysiker Barry Kripke, verkörpert von John Ross Bowie.

Anders als die Mutterserie, die WG-Alltag, Nerd-Talk und Comicshop-Humor in Pasadena feierte, dreht das Spin-off den Regler komplett auf intergalaktisch. Der Ton bleibt komödiantisch, doch die Kulisse ist klar Science-Fiction. Inhaltlich knüpft die neue Serie an die bekannte Originalstory an: Ein von Sheldon und Leonard entwickeltes Gerät gerät aus dem Ruder, nachdem Stuart es beschädigt, und setzt eine Kettenreaktion im Multiversum in Gang. Der Comicfan muss die Realität zusammenhalten – unterstützt von Denise, Bert und Barry. Der Start ist für den 24. Juli angekündigt, auch im deutschsprachigen Raum soll die Serie bei HBO Max verfügbar sein.

"Stuart Fails to Save the Universe" stammt erneut von den "The Big Bang Theory"-Schöpfern Chuck Lorre (73) und Bill Prady, die auch beim Spin-off wieder kreativ die Fäden ziehen. Unterstützt werden sie dabei von Mitproduzent Zak Penn. Für ein besonderes Highlight sorgt zudem die Musik: Die Titelmelodie kommt von keinem Geringeren als Danny Elfman (72), einem der bekanntesten Filmkomponisten Hollywoods. Er verantwortete bereits den Soundtrack von über 100 Produktionen – darunter Tim Burtons (67) "Beetlejuice", die Spider-Man-Reihe, Men in Black sowie Erfolgsserien wie The Simpsons und zuletzt Wednesday.

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Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars

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Getty Images Kevin Sussman im Februar 2024

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Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016