MAFS-Tribut an Mel Schilling rührt ihre Fans zu Tränen

Im großen Finale von "Married at First Sight" Australien sind den Fans vor den Bildschirmen die Tränen gekommen. Kurz bevor bei Channel 4 die letzten Credits der aktuellen Staffel über die UK-Screens liefen, wurde die Liebesreise der Kandidaten für einen besonderen Moment unterbrochen: Ein neuer, emotionaler Tribut an Mel Schilling erinnerte an die verstorbene Beziehungsexpertin, die im März nach einer Krebserkrankung mit 54 Jahren gestorben ist. In einer rührenden Montage liefen Szenen aus ihren vergangenen Staffeln, über die Mels Stimme im Off mit ihren wohl bekanntesten Ratschlägen an die Teilnehmer zu hören war.

Die Producers der Realityshow hatten dafür Momente aus verschiedenen Staffeln von "Married at First Sight" zusammengeschnitten. In einem Ausschnitt erklärt Mel, dass das TV-Experiment ihrer Meinung nach weit über das bloße Kuppeln hinausgeht: "Ja, dieses Experiment geht darum, die Liebe zu finden, aber es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Strang, der sich durch dieses Experiment zieht. Es geht um persönliche Entwicklung. Es geht darum, deinen Wert zu finden. Es geht darum zu lernen, deine Stimme zu finden und wirklich zu glauben, dass du Liebe verdienst."

In einem weiteren Clip spricht die Expertin mit ihrem Kollegen John Aiken über ihren Mann Gareth Brisbane. Über ihre große Liebe sagt sie: "Er sagt, ich bin seine Seelenverwandte. Er sagt, er kann aufhören zu suchen, weil er mich gefunden hat." Im Netz löste die Hommage starke Reaktionen aus. Auf X beschrieben Zuschauer die Sequenz als "wunderschönen Tribut" und berichteten, dass sie "absolut am Schluchzen" gewesen seien, weil es sich so unwirklich anfühle, Mel nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Eine Nutzerin schrieb, sie habe gewusst, dass es schwer werde, die letzte Folge mit der "wunderschönen Mel Schilling" zu schauen, doch der Abschied am Ende habe sie komplett überwältigt.

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Getty Images Mel Schilling bei den BAFTA Television Awards 2025 in London

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar