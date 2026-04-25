Visumpanne: Renata Lusins Mama trifft endlich Enkelin Tessa

Ein langer Moment des Wartens hat nun ein emotionales Ende gefunden: Renata Lusin (38) hat auf Instagram jetzt ein Video geteilt, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer neugeborenen Tessa und ihrer älteren Tochter Stella zeigt. Die Profitänzerin von Let's Dance schwärmt dabei von einem ganz besonderen Familientag – denn ihre Mutter ist endlich in Deutschland angekommen und durfte zum allerersten Mal ihre kleine Enkelin Tessa in die Arme schließen. "Diese Liebe, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist unbeschreiblich", schreibt Renata zu dem Clip, der sie sichtlich bewegt.

Den Tag ließen die vier Frauen damit ausklingen, Stella gemeinsam aus der Kita abzuholen – bevor am Abend ein gemeinsamer "Let's Dance"-Fernsehabend auf dem Programm stand. In ihrer Story postete Renata zudem ein Bild zu viert und schrieb: "2 Generationen und 4 girls zusammen." Die Freude über den Besuch ihrer Mutter ist ihr deutlich anzusehen – und auch die Fans zeigten sich angetan. Unter dem herzerwärmenden Post sammelten sich hunderte Herzchen und begeisterte Kommentare.

Das Treffen war jedoch alles andere als selbstverständlich. Renatas Mutter hatte es zunächst nicht nach Deutschland geschafft, weil ihr Visum zum geplanten Zeitpunkt noch nicht gültig war. Renata hatte ihre Fans damals offen über die Enttäuschung informiert und sich sichtlich emotional gezeigt. Nun, einige Wochen nach der Geburt von Tessa, hat das lange Warten für die ganze Familie ein freudiges Ende gefunden.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Neugeborenen Tessa, ihrer älteren Tochter Stella, April 2026

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit Baby Tessa, April 2026