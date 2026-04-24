Renata Lusins Mama verpasst Babybesuch wegen Visumpanne

Eigentlich war alles durchgeplant: Renata Lusin (38), Profitänzerin bei Let's Dance, hat vor gut zwei Wochen ihre zweite Tochter Tessa zur Welt gebracht – und freute sich darauf, bald Unterstützung von ihrer Mutter zu bekommen. Doch daraus wurde zunächst nichts. Denn die Mutter der 38-Jährigen schaffte es nicht nach Deutschland, wie Renata ihren Fans nun in einer Instagram-Story erklärte. "Könnt ihr euch das vorstellen. Meine Mama kommt heute nicht an, weil ihr Visum für Deutschland noch nicht gültig ist", so eine sichtlich enttäuschte Renata.

Hinter der misslichen Lage steckt ein klassischer Planungsfehler. Die Mutter der Tänzerin hatte kurzfristig ihr Flugticket umgebucht, um einen Tag früher als ursprünglich geplant in Deutschland anzukommen – offenbar in der Vorfreude auf das erste Treffen mit Enkeltochter Tessa. Dabei übersah sie jedoch, dass ihr Visum erst ab dem darauffolgenden Tag Gültigkeit besaß. Die türkischen Behörden in Istanbul ließen sie daraufhin nicht ausreisen. Renata beschrieb in ihrer Instagram-Story, wie ihre Mutter die Nacht verbringen muss: "Das ist echt crazy. Jetzt muss sie irgendwie im Hotel übernachten oder sogar im Flughafen irgendwo. Dann wird sie hoffentlich morgen früh ankommen." Die Profitänzerin gab sich trotz der aufreibenden Situation gelassen und schloss mit einem augenzwinkernden Rat, der sich wohl nicht nur an ihre Mutter, sondern auch an die zahlreichen Follower richtete: "Beim nächsten Mal genau in den Pass schauen, würde ich sagen."

Für die junge Familie ist die ungeplante Wartezeit ein weiterer Aufreger in den ersten Wochen mit Baby, in denen ohnehin schon einiges los ist. Tessa kam Anfang April in Düsseldorf zur Welt. Kurz darauf musste das Paar bereits eine kleine Hürde meistern: Wegen eines zu kurzen Zungenbändchens hatte die Kleine Schwierigkeiten beim Stillen und wurde in einem spezialisierten Zentrum per Laser behandelt. Seitdem konzentriert sich die Familie auf den neuen Alltag zu viert. Renata teilt Einblicke in ihre Babypause und kleine Momente aus dem Zuhause in Düsseldorf mit ihren Fans. Ehemann Valentin Lusin (39), bei "Let's Dance" bereits ausgeschieden, ist an ihrer Seite und kümmert sich gemeinsam mit der Tänzerin um die beiden Kleinen – und freut sich auf die Zeit, wenn auch die frisch gebackene Oma dazukommt!

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Getty Images Renata Lusin, Juli 2024

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit Baby Tessa, April 2026