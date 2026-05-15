Zieht Kim Virginia etwa mit Nikola Grey ins Sommerhaus ein?

Auf einer geheimen Überraschungsmission: Kim Virginia Grey (30) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) haben ihre Fans mit einem rätselhaften Instagram-Beitrag in Aufregung versetzt. Das Dubai-Paar zeigte sich darin mit mehreren großen Reisekoffern und verriet bisher nicht, wohin die Reise geht. Kim schrieb dazu: "Auf geheimer Surprise-Mission. Was denkt ihr, wo es für Nikola und mich hingeht?" Viele ihrer Follower hatten sofort eine Vermutung: In den Kommentaren tippten zahlreiche Nutzer unmittelbar auf eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars, dessen Dreharbeiten aktuell starten.

Zumindest so viel ist bekannt: Es wird ein langer Trip für die beiden. Nikola ließ durchblicken, dass sie "acht oder neun Stunden" Reisezeit vor sich haben. Kim fügte hinzu: "Ein paar von euch haben es schon erraten, wo wir hingehen werden." Das eigentliche Ziel behält das Paar aber weiterhin für sich. "Es wird auf jeden Fall eine Überraschung, Surprise, Surprise", sagte die TV-Bekanntheit geheimnisvoll. In der Kommentarspalte ließen die Fans derweil ihren Gedanken freien Lauf. Während ein User forderte: "Kim Virginia, ab ins Sommerhaus", zweifelte ein anderer daran, dass die beiden dort auch wirklich lange bleiben würden: "Da würden sie doch keinen Tag durchhalten." Ein weiterer Nutzer blieb skeptisch und schrieb: "Wie letztes Jahr. So tun, als würde man ins Sommerhaus gehen."

Schon vor wenigen Tagen brodelte die Gerüchteküche um die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bereits gewaltig. Der Instagram-Account "dailytrashtv" hatte eine mögliche Kandidatenliste geteilt, auf der auch Kim Virginia Grey und Nikola Grey auftauchten. Außerdem wurden unter anderem Mike Heiter (34) und Leyla Heiter (30) sowie Nico Legat (28) mit seiner Freundin Laura gehandelt. Bestätigt war zu dem Zeitpunkt allerdings nichts. Mike und Leyla dementierten die Gerüchte und bestätigten, kein Teil der neuen Staffel zu sein.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin