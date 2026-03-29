Ana Johnson teilt ehrlichen Einblick in Geburt ihres Babys

Ana Johnson (32) hat ihrer Community jetzt einen ehrlichen Einblick in die Geburt ihres ersten Kindes gegeben. Die Influencerin und ihr Mann durften vor einer Woche Eltern werden, doch die ersten Tage als Familie verliefen anders als erhofft. "Eine Woche Achterbahn der Gefühle", beschreibt Ana die vergangenen Tage in einem emotionalen Instagram-Post. In den Videoaufnahmen, die sie mit ihren Followern teilte, zeigt sich die Social-Media-Bekanntheit ungeschönt während der Wehen und überglücklich kurz nach der Entbindung. Doch die Freude wurde schnell von Sorge überschattet, denn einige Blutwerte ihres neugeborenen Sohnes waren instabil.

Was zunächst als normale Kontrolle begann, entwickelte sich zu einem ernsten Problem. Als sich die Werte des Babys nicht stabilisierten, musste der Kleine in der Nacht um 2:30 Uhr mit einem Krankenwagen in die Kinderklinik verlegt werden. Ana durfte ihren Sohn dabei nicht begleiten. "Mein Baby ist nicht mal zwei Tage alt und ist von mir getrennt. Mein Herz zerbricht in tausend Teile...", schrieb die frischgebackene Mutter verzweifelt. Später wurde sie zusammen mit ihrem Baby in der Uniklinik aufgenommen. Insgesamt drei Tage dauerte es, bis Mutter und Kind die Klinik endlich verlassen durften. "Nach ein paar Startschwierigkeiten sind wir nun alle wieder wohlauf und beisammen", berichtete Ana erleichtert.

Mittlerweile genießt die Familie die gemeinsame Zeit zu Hause und erholt sich von den strapaziösen ersten Tagen. "Morgen früh wird unser kleiner Engel schon eine Woche alt. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Die Tage rasen an uns vorbei und wir genießen die ruhige und gemeinsame Zeit zu Hause so sehr", schwärmte Ana. Zum Abschluss ihres Updates verriet die Influencerin auch endlich den Namen ihres Sohnes: Loui. Da die kleine Familie die gesamte Woche offline war, wollte Ana ihren Followern nun einen Einblick geben, was in den ersten Tagen ihres Sohnes alles passiert war.

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Instagram / anajohnson Ana Johnson mit ihrem Sohn Loui, März 2026

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Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025

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Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023