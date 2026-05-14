Trotz Missbrauch: Hayden Panettieres Ex will sie heiraten

Brian Hickerson, der vorbestrafte Ex-Freund von Hayden Panettiere (36), meldet sich mit einer überraschenden Aussage zu Wort: In einem Interview mit TMZ gestand der Mann, der wegen häuslicher Gewalt gegen die Schauspielerin verurteilt wurde, dass er immer noch davon träume, sie eines Tages zu heiraten. Auf die Frage, ob er daran denke, ihr eines Tages einen Antrag zu machen, antwortete er: "Ja, natürlich... Ich hoffe es – sie denkt wahrscheinlich nicht genauso." Dies geschieht kurz vor dem Erscheinen von Haydens Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie die gemeinsame Zeit als traumatisch und missbräuchlich beschreibt.

Gleichzeitig räumte Brian ein, dass eine Liebesbeziehung zu Hayden keine gute Idee wäre. "Ich glaube, dass Hayden einer der talentiertesten Menschen ist, den ich je in meinem Leben getroffen habe, und ich wäre ein Idiot, wenn ich nicht von ihr wegginge und sie in ihrer Karriere aufblühen ließe. Also würden wir wahrscheinlich nicht gut zusammenpassen", sagte er gegenüber TMZ. Dennoch betonte er, dass er sie "jeden Tag" vermisse und sie stets "einen besonderen Platz in meinem Herzen" haben werde. Auch beschrieb er einen konkreten Vorfall, in dem er betrunken ein Handy auf sie geworfen hatte: "Ich bin in so einen dunklen Ort geraten, Mann. Drogen, Alkohol." Heute seien die beiden befreundet, nachdem sie im März gemeinsam am Flughafen gesichtet worden waren.

Hayden und Brian führten von 2018 bis 2022 eine Beziehung, die von mehreren Vorfällen häuslicher Gewalt und Festnahmen überschattet wurde. Im April 2021 wurde Brian zu 45 Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er in zwei Anklagepunkten wegen Körperverletzung an einer Partnerin auf ein Plädoyer auf "keine Anfechtung" eingegangen war. Er erhielt zudem vier Jahre Bewährung, musste 52 Kurse gegen häusliche Gewalt absolvieren und bekam eine fünfjährige einstweilige Verfügung, die ihm verbietet, Hayden zu kontaktieren. Die Schauspielerin hatte in ihren Memoiren geschildert, dass sie die Beziehung vor engen Freunden verheimlichte, weil sie sich für den toxischen Kreislauf schämte. In dem Buch, das am 19. Mai erscheint, spricht sie außerdem über ihre Kämpfe mit Sucht und postpartaler Depression.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin