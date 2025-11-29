Social-Media-Star Ana Johnson ist aktuell "alles zu viel"

Ana Johnson (32) meldet sich mit einem ehrlichen Lebens-Update bei ihrer Instagram-Community. Sie ist Influencerin, Unternehmerin, Mama und schwanger – und aktuell ist ihr einfach "alles zu viel". "Ich freue mich so sehr auf die Weihnachtsfeiertage. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so sehr darauf gefreut habe", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, ich mache überall nicht genug. Kennt ihr das? Ich könnte hier mehr machen, ich könnte gerade eine bessere Freundin sein, ich könnte gerade eine bessere Mama sein, ich könnte gerade eine bessere Ehefrau sein."

Die 32-Jährige scheint sich aktuell selbst eine Menge Druck zu machen. "Ich könnte präsenter auf der Baustelle sein, ich hatte mir für mein Projekt noch so viel vorgenommen, auch für meinen Content – ich kriege das alles gerade nicht hin. Ich weiß wirklich nicht, wo mir gerade der Kopf steht", gesteht sie. Auch ihre aktuelle Wohnsituation scheint ihr ziemlich zuzusetzen. Wegen aufwändiger Renovierungsarbeiten in ihrem Eigenheim wohnt Ana aktuell mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn in einer Übergangswohnung: "Hab auch einfach so Heimweh nach unserem Zuhause. Wusste nie, wie sich Heimweh anfühlt, aber jetzt weiß ich es."

Trotz all der alltäglichen Hürden, mit denen sie sich aktuell rumschlagen muss, weiß Ana wohl, dass das kommende Jahr wieder etwas ganz Besonderes für sie bereithalten wird: Tim und sie freuen sich auf die Geburt ihres zweiten Kindes. Wie auch schon Söhnchen Maui wurde Ana auch dieses Mal mithilfe einer künstlichen Befruchtung schwanger – und teilte die emotionale Reise mit ihren Fans. Vor einigen Wochen verrieten die beiden Social-Media-Stars auch bereits, ob Maui einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommen wird.

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson beim Gender Reveal ihres Babys