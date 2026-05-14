Fröhlich und schüchtern: North West gibt Festival-Interview

North West (12) hat beim Musikfestival Rolling Loud ein seltenes Interview gegeben. Backstage wurde die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) mit Fragen zur aktuellen Hip-Hop-Szene konfrontiert. Dabei zeigte die Zwölfjährige laut Mirror eine eher unbekümmerte Seite: Als sie gefragt wurde, welche Rolle Streamer in der Musikbranche spielen, reagierte sie zunächst mit einem schlichten "Was?" – und gab anschließend lachend zu, dass sie darauf keine wirkliche Antwort habe. Auch bei der Folgefrage nach ihren Lieblingsstreamern blieb sie vorsichtshalber vage.

Deutlich enthusiastischer zeigte sich North, wenn es um das Festival selbst ging. Mit einem Daumen nach oben bewertete sie das Event und verriet, dass sie sich ganz besonders auf den Auftritt von Playboi Carti (29) freue. Ihr kurzer, aber charmanter Auftritt vor der Kamera sorgte im Netz für Gesprächsstoff. "North West, die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian, wurde in einem Interview einige einfache Fragen gestellt und hatte Mühe, diese zu beantworten. So kann es enden, wenn Kinder mehr in Richtung Ruhm als in Richtung Bildung gedrängt werden", schreibt ein User auf X – Twitter.

Fans wunderten sich über ihre offensichtliche Unsicherheit bei den Branchenfragen – schließlich wächst North in einem der bekanntesten Musikhaushalte der Welt auf. Ihr Vater Kanye West gilt als einer der einflussreichsten Rapper und Produzenten seiner Generation. North selbst ist aber kein unbeschriebenes Blatt: Sie ist in der Öffentlichkeit regelmäßig präsent und hat bereits gemeinsam mit ihrem Vater Musik gemacht. Dennoch dürfte ein etwas schüchternes Verhalten bei einem Kind nicht sonderlich verwundern und wirkt eher natürlich.

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Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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Imago Kanye West mit Tochter North im Oktober 2022