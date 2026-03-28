Ana Johnsons Baby hatte nach Geburt "Startschwierigkeiten"

Ana Johnson (32) hat in ihrer Instagram-Story von dramatischen Stunden kurz nach der Geburt ihres Sohnes berichtet. Die Influencerin erzählte ihren Followern, dass die Entbindung zunächst genau so verlaufen sei, wie sie und ihr Mann es sich gewünscht hatten. Im Krankenhaus sei alles "super, super schnell" gegangen und das Paar war mit der Wahl der Klinik sehr zufrieden. "Das Personal war einfach richtig toll und lieb und zuvorkommend. Wir waren einfach so, so glücklich", schwärmte Ana von den ersten Stunden mit ihrem Baby.

Doch etwa 24 Stunden nach der Geburt wendete sich das Blatt. "Es ist aufgefallen, dass ein paar Werte von dem Kleinen nicht ganz in Ordnung waren", berichtete die Social-Media-Bekanntheit. Die Werte wurden den Tag über kontrolliert, doch die Situation spitzte sich weiter zu. Mitten in der Nacht musste der Neugeborene schließlich von seiner Mutter getrennt und mit dem Krankenwagen in eine Kinderklinik gebracht werden. "Es war dann auch die Rede von Intensivstationen", erklärte Ana sichtlich mitgenommen. "Es war wirklich das komplette Gegenteil von unseren ersten Stunden, die so schön waren."

Mittlerweile kann die frischgebackene Mutter aber Entwarnung geben. "Das Wichtigste ist, dass wir jetzt zu Hause sind und dass es allen wieder gut geht", teilte Ana ihren Fans mit. Sie kündigte an, die Ereignisse rund um die Geburt und die Komplikationen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher zu schildern. Ana, die auch unter dem Namen Anna Jansen bekannt ist, arbeitet als Model und teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben auf Social Media. Für sie und ihren Ehemann ist der kleine Junge das zweite gemeinsame Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui im Juni 2025

Anzeige