Maui und Loui: Sehen sich die Söhne von Ana Johnson ähnlich?

Ana Johnson (32) hat auf Instagram neugierige Fragen ihrer Fans zu ihrem neugeborenen Sohn Loui beantwortet. Die Influencerin, die vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden ist, wurde dabei gefragt, ob ihr jüngster Nachwuchs ihrem ersten Sohn Maui ähnlich sieht. Die Antwort der 32-Jährigen fiel eindeutig aus: "Ja, sehr! Habe mal die Fotos von Mauis ersten Lebenstagen rausgesucht und mit Loui verglichen. Es ist verrückt, wie viel Ähnlichkeit die beiden haben", erklärte Ana auf der Plattform. Doch damit nicht genug – die Bloggerin teilte auch noch eine überraschende Information mit ihren Followern.

Wie Ana verriet, gelten ihre beiden Söhne rein biologisch gesehen als zweieiige Zwillinge. "Rein theoretisch sind die beiden sogar 'zweieiige Zwillinge', weil beide Eizellen aus derselben Zeit / derselben Eizellenentnahme aus 2023 stammen, aber zu verschiedenen Zeiten eingesetzt wurden. Richtig verrückt!", schrieb sie unter den Beitrag. Auf eine weitere Frage nach Größe und Gewicht des Babys antwortete Ana ebenfalls ausführlich. Loui kam demnach zwei Wochen früher als geplant mit 58 Zentimetern und 4,2 Kilogramm zur Welt. "Zum ET wären es wahrscheinlich um die fünf Kilogramm und über 60 Zentimeter gewesen. Aber mit Tim als Papa mit knapp zwei Metern ist das natürlich auch keine Überraschung", erklärte die Social-Media-Bekanntheit.

Vor wenigen Tagen teilten Ana und Tim auf Instagram ihre große Freude mit ihren Fans. "Unsere Herzen sind voll", schrieben die beiden in einem bewegenden Post und ließen ihre Community an ihrem Glück teilhaben. Die Geburt hatte das Leben der jungen Familie ordentlich auf den Kopf gestellt. "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten ganz leise... Und plötzlich ist alles anders", hieß es weiter. Ana und ihr Mann richteten auch rührende Worte an ihr Baby: "Unsere Herzen haben sich verdoppelt in der Sekunde, als du geboren wurdest." Das Paar konnte das neue Familienmitglied kaum in Worte fassen und sprach offen über die tiefe Liebe und Dankbarkeit, die sie seit der Geburt empfinden. "Dieses kleine Wunder in unseren Armen, dieser erste Blick, dieser erste Atemzug... Und auf einmal ist die Welt wieder stehen geblieben", erklärten die Influencer damals.

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Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025

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Instagram / anajohnson Ana Johnson mit ihrem Sohn Loui, März 2026

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Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson beim Gender Reveal ihres Babys