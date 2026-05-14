Diese Promis gratulieren Amira Aly zu ihrer Schwangerschaft

Babyglück bei Amira Aly (33) und Christian Düren (35)! Die Moderatorin ist zum dritten Mal schwanger und erwartet mit ihrem Partner das erste gemeinsame Kind. Jetzt meldete sich Amira auch auf Instagram zu Wort und teilte dort ein Spiegel-Selfie, auf dem ihr wachsender Babybauch deutlich zu erkennen ist. Dazu schrieb sie mit einem Babyfläschchen-Emoji: "Es gibt wohl News." Der Post sorgte für eine wahre Glückwunschflut – und auch zahlreiche Promis ließen es sich nicht nehmen, der werdenden Mama zu gratulieren.

Unter den Gratulantinnen befanden sich gleich mehrere bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsbranche. Laura Maria Rypa (30) schwärmte: "Aw, herzlichen Glückwunsch euch zwei! So wunderschöne Nachrichten." Tanja Makarić (29) freute sich in den Kommentaren: "Ich freu' mich so sehr für euch!" Moderatorin Marlene Lufen (55) schrieb: "Glückwunsch, liebste Amira! Ich freue mich sehr für euch." Und auch Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (37) ließ es sich nicht nehmen zu kommentieren: "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch!" Annika Lau (47) kommentierte freudige Emojis, ebenso wie Alina Merkau (40).

Gegenüber Bild bestätigte Amira am Mittwoch die frohe Nachricht. "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", schwärmte sie. Gleichzeitig machte die Moderatorin klar, dass die letzten Wochen nicht nur rosarot waren. Denn Amira und Christian wollten die Schwangerschaft erst einmal für sich behalten. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt", erklärte sie.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly, Mai 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024