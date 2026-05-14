Nach Tod ihres Mannes: Funkt es wieder bei Kate Garraway?

Rund anderthalb Jahre nach dem Tod ihres Mannes Derek Draper (†56) scheint für Kate Garraway (59) wieder Frühling zu sein. Die britische Moderatorin und Journalist Liam Halligan wurden zuletzt gemeinsam beim Wohltätigkeitsradrennen "Duchenne Dash" gesichtet, bei dem die beiden kuschelten und lachten. Nun hat sich Liam erstmals öffentlich zu den Gefühlen für die "Good Morning Britain"-Moderatorin geäußert. In seiner Kolumne im Spectator schrieb er: "Kate Garraway und ich kommen aus verschiedenen Teilen der Medienwelt, haben aber vieles gemeinsam – nicht zuletzt einen ähnlichen Sinn für Humor. Obwohl es noch früh ist, gibt es einen definitiven Funken zwischen uns."

Liam, der als Ökonom und Journalist tätig ist, hatte gegenüber dem Sender Talk TV zuvor bereits erklärt, wie er und Kate zueinander gefunden haben. "In den vergangenen Jahren sind wir beide, aus verschiedenen Gründen und gegen unseren Willen, solo geworden. In den vergangenen Wochen und Monaten sind Kate und ich gute Freunde geworden", sagte er. Die beiden kennen sich seit rund zwanzig Jahren – Liam kannte auch Kates verstorbenen Mann Derek. Über das Rendezvous bei einem Pub-Auftritt seiner Band in seiner Heimatstadt Saffron Walden in Essex soll Kate regelrecht "aufgedreht" gewesen sein, berichtet das Magazin Mail on Sunday unter Berufung auf eine Vertraute: "Sie wird Derek niemals aufhören zu lieben und trauert noch immer, aber sie findet einen Weg, glücklich zu sein." Kate selbst hat sich bislang nicht zur Romanze geäußert.

Noch vor wenigen Monaten hatte Kate offen darüber gesprochen, dass sie sich aktuell nicht bereit fühle, eine neue Beziehung einzugehen – gleichzeitig betonte sie, dass sie sich nicht vorstellen könne, für immer auf romantische Liebe zu verzichten. Ihr Mann Derek war im Januar 2024 nach einem über vier Jahre andauernden Kampf mit den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Die beiden waren 18 Jahre lang verheiratet und haben zwei Kinder.

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IMAGO / FAMOUS Kate Garraway, Oktober 2025

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IMAGO / FAMOUS Kate Garraway im Juni 2025

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Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern