Hier gewährt Amira Aly ersten Blick auf wachsenden Babybauch

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Amira Aly (33) am Mittwochabend erstmals ihren wachsenden Babybauch gezeigt. In dem Video backt die Moderatorin einen proteinreichen Erdbeerkuchen nach – und trägt dabei ein enges schwarzes Shirt, das den Blick auf ihre Babykugel freigibt. Nahezu zeitgleich mit dem Post bestätigte sie gegenüber Bild, dass sie und ihr Partner Christian Düren (35) gemeinsam Eltern werden. "Wir freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", betonte sie dabei.

Für Amira ist es nach zwei Söhnen mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) das dritte Kind – für sie und Christian jedoch das erste gemeinsame. In der Kommentarspalte unter dem Backvideo überschlugen sich die Reaktionen: Ihre rund eine Million Follower nutzten den Post, um dem Paar zahlreiche Glückwünsche zum Babyglück zu hinterlassen. Amira ließ auch durchblicken, dass die Schwangerschaft nicht nur sorgenfrei verlief. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd", erklärte sie gegenüber Bild.

Amira und Christian haben ihre Beziehung im Juli 2024 bei der Berliner Fashion Week öffentlich gemacht. Kennengelernt haben sollen sie sich kurz nachdem Amiras Ehe mit Comedian Oliver Pocher in die Brüche gegangen war – erste Gerüchte um die beiden kursierten bereits Anfang 2024. Die Scheidung von Oliver wurde im September 2024 offiziell. Amira selbst ist nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern hat 2025 auch die Sendung Das große Promibacken gewonnen – das Backen ist also offenbar mehr als nur ein Hobby für sie.

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Getty Images Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly zeigt ihren Babybauch, Mai 2026

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025