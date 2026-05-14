"Prominent getrennt"-Tessa skeptisch: Ex will sie zurück

Bei Prominent getrennt kommt es in der dritten Folge zum Wiedersehen zwischen Tessa Bergmeier (36) und ihrem Ex Jakob – und die Reaktionen könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Für Tessa ist die Sache längst abgehakt: Im Einzelinterview macht sie unmissverständlich klar, wie sie zu der Situation steht. "Für mich ist das die absolut endgültige Trennung. Eigentlich will ich den ganz weit von mir weg haben", beteuert sie. Von Körperkontakt hält sie dabei gar nichts – Berührungen von Jakob lehnt sie konsequent ab.

Jakob sieht das Ganze jedoch aus einer völlig anderen Perspektive. Er gibt offen zu, dass er sich eine Rückkehr zu seiner Ex wünscht, und hält auch mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg. "Ich will Tessa auf jeden Fall zurückhaben. Weil ich sie liebe", erklärt er im Einzelinterview. Tessa gegenüber wird er ebenfalls deutlich: "Schon ein bisschen traurig, dich so zu sehen." Auf ihre Gegenfrage, was daran traurig sei, antwortet er: "Dass wir nicht mehr zusammen sind." Als die Runde nach möglichen Liebescomeback-Chancen gefragt wird, antwortet Jakob mit "Ich hoffe es" – während Tessa das Gesicht verzieht und den Kopf schüttelt. Jakob wirkt daraufhin sichtlich verletzt. Seinen Plan lässt er sich dabei dennoch nicht nehmen: "Ich hab sie ja erobert, indem ich einfach ich selbst war, ich hoffe, das klappt noch mal. Ich werde alles geben."

Tessa und Jakob waren 2024 gemeinsam im Sommerhaus der Stars zu sehen – trennten sich jedoch direkt danach. Kurz darauf kam es aber zu einem kurzen Liebes-Comeback. Im November 2024 schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "An die Frauen, die Jakob jetzt schreiben und ihm Zucker ums Maul schmieren wollen: Ihr habt keine Chance – er gehört zu mir!" Doch auch die zweite Chance war nicht von Dauer, kurz darauf trennten sie sich erneut.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50"

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RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im Sommerhaus der Stars

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RTL / Stefan Gregorowius Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten