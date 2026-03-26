Zweiter Nachwuchs von Tim und Ana Johnson ist auf der Welt

Babyglück bei Ana Johnson (32) und ihrem Mann Tim: Das Influencer-Paar hat sein zweites Kind auf der Welt begrüßt. Die frohe Nachricht teilte Tim persönlich mit der Community auf Instagram. "Hey Friends. Ein kurzes Lebenszeichen von [Ana] und mir... also first things first, uns geht's gut – auch unserem kleinen Wunder, das sich spontan vor drei Tagen auf den Weg gemacht hat zu uns", schreibt er in seiner Story. Gleichzeitig deutete er an, dass die Geburt nicht ganz nach Plan verlaufen ist.

"Sind aber dann auch wirklich vom Himmel einmal quer durch die Hölle gereist", schrieb er. Was genau bei der Geburt passiert ist, wollte er jedoch noch nicht verraten. Tim versprach seinen Followern, dass er und Ana alles ausführlich erzählen werden, sobald sie wieder zu Hause sind und alles im Griff haben. Zudem bedankte er sich für die zahlreichen Glückwünsche und liebevollen Nachrichten, die das Paar von Fans erreicht haben. "Wir sind so unendlich dankbar für unsere Freunde und Familie, das ist unglaublich", schloss er ab.

Ana und Tim lassen ihre Community seit Jahren an großen Meilensteinen teilhaben – auch an dieser Schwangerschaft. Nachdem sie im Juli 2025 verkündet hatten, ihr zweites Kind zu erwarten, lüfteten sie wenige Monate später das Geheimnis um das Geschlecht: Mit einem Tortenanschnitt, dessen Inneres in kräftigem Blau leuchtete, verrieten sie, dass sie einen Jungen bekommen. "Es war so klar!", scherzte Tim und konnte sein Lachen kaum zurückhalten. Die Influencerin ergänzte lachend: "Ich lebe hier bald einfach mit drei Männern."

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Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson im Juli 2025

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Instagram / anajohnson Ana Johnson, September 2025

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Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson beim Gender Reveal ihres Babys

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