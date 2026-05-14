Sie verkauft ihr Anwesen: Angelina Jolie verlässt die USA

Angelina Jolie (50) scheint ernst zu machen mit ihrem angekündigten Abschied aus den USA: Die Schauspielerin hat ihre Luxusvilla in Los Angeles für rund 29,85 Millionen Dollar (umgerechnet 25.378.337 Euro) über das Auktions- und Maklerbüro Sotheby's International Realty zum Verkauf angeboten. Bei der Immobilie handelt es sich um ein historisches Anwesen mit sechs Schlafzimmern, zehn Bädern und einer großzügigen Bibliothek, das auf einem über 4.000 Quadratmeter großen Grundstück steht. Mit dabei: ein Poolhaus sowie ein separates Gästehaus. Angelina hatte das Anwesen 2017 für 24,5 Millionen Dollar (umgerechnet 20.829.790 Euro) erworben – also kurz nach ihrer Trennung von Brad Pitt (62).

In dem Haus lebte die Schauspielerin gemeinsam mit ihren sechs Kindern Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) sowie den Zwillingen Knox (17) und Vivienne (17). Gegenüber dem Hollywood Reporter hatte sie bereits 2024 offen erklärt: "Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich bin hier, weil ich aufgrund meiner Scheidung hier sein muss, aber sobald meine Kinder 18 sind, kann ich wegziehen." Am 12. Juli 2026 ist es so weit: Dann feiern Knox und Vivienne, die jüngsten der sechs Kinder, ihren 18. Geburtstag. Ebenfalls kritisch äußerte sie sich laut Daily Mail am Rande des San Sebastián Film Festivals 2025 über ihr Heimatland: "Ich liebe mein Heimatland. Aber momentan erkenne ich es nicht wieder."

Angelina ist seit Langem für ihr politisches und humanitäres Engagement bekannt. Die frühere UN-Sondergesandte setzt sich regelmäßig für Menschenrechte und Geflüchtete ein. Privat steht die Schauspielerin derzeit auch juristisch im Scheinwerferlicht: Im langjährigen Rechtsstreit mit Ex-Mann Brad um das gemeinsame Weingut Château Miraval errang sie kürzlich einen Etappensieg, als ein Richter des Los Angeles Superior Court einen Antrag Brads auf Einsicht in ihre privaten E-Mails zurückwies. Brad selbst soll übrigens unweit des nun zum Verkauf stehenden Anwesens sein eigenes Haus in Los Angeles besitzen.

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

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Getty Images Angelina Jolie zeigt ihre Tattoos während des 20. Rom Filmfestivals, 2025.

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