Bibi Heinicke und Timothy geben seltenen privaten Einblick

Bianca Heinicke (33) und ihr Freund Timothy Hill (31) haben in einem neuen YouTube-Video über ihre Beziehung gesprochen und dabei ungewohnt private Details aus ihrem gemeinsamen Alltag geteilt. Die Social-Media-Persönlichkeit, die aktuell bei Let's Dance über das Tanzparkett schwebt, wollte ursprünglich nur eine harmlose Pärchen-Challenge mit ihrem Partner durchführen. Doch was als leichte Unterhaltung beginnen sollte, wurde plötzlich deutlich persönlicher. Timothy nutzte die Gelegenheit, um ein Thema anzusprechen, das ihn offenbar beschäftigt – und es drehte sich um Bianca und ihre Nacktheit. "Darum sollte es aber jetzt eigentlich gar nicht gehen", versuchte Bianca noch zu bremsen – doch genau dadurch rückte das Thema erst richtig in den Fokus.

"Du läufst manchmal nackt durchs Haus und ich denke mir: Boah ey", sagte Timothy. Bianca reagierte gelassen und machte deutlich, dass sie in solchen Momenten nicht darüber nachdenkt, wie es auf andere wirken könnte. Für sie ist Nacktheit nichts Außergewöhnliches. "Ich glaube, dass du vielleicht als Partner andere Gedanken im Kopf hast. Ich denke mir nicht: 'Oh, der Nachbar von da ganz hinten rechts, der guckt mich jetzt an und findet mich voll erotisch'", erklärte sie.

"Es ist auch einfach ein normaler menschlicher Körper. Also ja, es juckt mich wirklich nicht", stellte sie klar und ging sogar noch weiter: Einen Besuch am FKK-Strand könnte sie sich gut vorstellen. Während sie das Thema locker sieht, zeigt sich ihr Partner, der als Mentalcoach arbeitet, deutlich zurückhaltender und wenig begeistert von Bibis Offenheit. Bianca und Timothy sind seit mehreren Jahren ein Paar und gehen normalerweise eher zurückhaltend mit Einblicken in ihr Privatleben um. Die zweifache Mutter wurde vor allem durch ihren YouTube-Kanal BibisBeautyPalace bekannt und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Persönlichkeiten.

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Imago Timothy Hill und Bianca Heinicke bei der Goldenen Henne, 2025

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Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke und Timothy Hill im Oktober 2024

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Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke und Timothy Hill, April 2025