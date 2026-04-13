Nach Esthers "Let's Dance"-Aus: Bibi Heinicke ist nun zurück

Bianca Heinicke (33) ist zurück im Let's Dance-Rennen! Die Youtuberin hatte die Tanzshow eigentlich bereits verlassen müssen – doch durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Esther Schweins (55) darf sie nun auf das Parkett zurückkehren. Wie RTL berichtet, steigt sie gemeinsam mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) direkt wieder ins Training ein und kämpft erneut um den begehrten "Dancing Star"-Titel. Ein echtes Comeback, das wohl kaum einer vorherzusagen gewagt hätte.

Bibi und Zsolt hatten die Show in der fünften Folge überraschend verlassen müssen – und das trotz starker 21 Punkte. Für die Influencerin war das ein bitterer Moment. Gegenüber RTL versuchte sie dennoch, das Beste aus der Situation zu machen: "Ich kann ausschlafen und werde mir einen schönen Tag machen!", sagte sie nach ihrem Ausscheiden. Doch die Auszeit fällt nun deutlich kürzer aus als geplant, denn der Platz, den Esther durch ihren erzwungenen Rückzug hinterlässt, ermöglicht Bibi die Rückkehr.

Esther hatte in den vergangenen Wochen bewiesen, welchen Kampfgeist sie mitbringt: Die Schauspielerin tanzte trotz zweier gebrochener Rippen weiter und ließ sich die Schmerzen lange Zeit nicht anmerken. Erst in der vierten Show thematisierte ihr Tanzpartner Massimo Sinató (45) die Verletzung öffentlich. Inzwischen hat sich jedoch eine der beiden gebrochenen Rippen verschoben, weshalb die Ärzte ein weiteres Training als zu riskant eingestuft haben. In der fünften Show sammelte das Duo noch 22 Punkte und begeisterte mit einem starken Tango – dann war Schluss.

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance"

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei der 4. Show von "Let's Dance" in Köln

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Getty Images Esther Schweins, "Let's Dance"-Kandidatin 2026