Fans empört: Bibi Heinicke musste bei "Let's Dance" zittern

Für Bianca Heinicke (33) wurde es in der dritten Show von Let's Dance richtig nervenaufreibend: Die Influencerin landete gemeinsam mit Simon Gosejohann (50) und Nadja Benaissa (43) im gefürchteten Zittern um den Verbleib in der beliebten Tanzshow. Erst ganz am Ende stand fest, dass der Comedian die Show verlassen muss – doch allein die Tatsache, dass Bianca überhaupt im roten Licht stand, sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats häuften sich ungläubige Kommentare wie: "Warum Bibi und Zsolt zittern mussten, muss man irgendwie nicht verstehen." Viele Follower schrieben, dass sie beim spannenden letzten Moment kaum noch ruhig auf der Couch sitzen konnten.

In der dritten Show tanzten Bianca und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) einen Langsamen Walzer zu "Come Away With Me" von Norah Jones (46) und erhielten dafür insgesamt 19 Punkte von der Jury. Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) vergaben jeweils sieben Punkte, während Joachim Llambi (61) nur fünf Punkte gab. Trotz dieser mittelmäßigen Wertung waren viele Fans der Meinung, dass Bianca deutlich besser war als andere Teilnehmer an diesem Abend. "Bibi war mit Abstand besser als manche Dame heute. Das Zittern hat mich nervös gemacht", schrieb ein User. Ein anderer Fan äußerte sich noch drastischer: "Alter, ich habe so gezittert, als Bibi im roten Licht war... Nächstes Mal wird angerufen. Das kann doch nicht wahr sein, dass Bibi zittern musste."

Die Reaktionen auf Biancas Performance fielen überwiegend positiv aus. "So viel Gefühl... einfach wunderschön anzusehen", schwärmte ein Fan unter einem Beitrag. Andere kommentierten mit "Einfach magisch" oder "Das war so ein schöner Tanz. Ich habe durchgehend gelächelt, weil es so schön war." Einige Zuschauer vermuteten, dass die 33-Jährige nur aus strategischen Gründen zittern musste, um die Spannung zu erhöhen und ihre große Fanbase bis zum Ende der Sendung vor den Bildschirmen zu halten. "Bibi und Zsolt mussten aus dem Grund zittern, aus dem sie auch meistens mit als Letztes tanzen – um bis zum Schluss die meisten Zuschauer zu halten", analysierte ein User die Situation.

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