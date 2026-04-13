"Let's Dance"-Comeback: Bianca Heinicke meldet sich zu Wort

Bianca Heinicke (33) wurde von ihrem Let's Dance-Comeback genauso überrascht wie die Zuschauer. Nachdem RTL vor wenigen Stunden die Rückkehr der Influencerin verkündet hatte, meldet sie sich nun noch einmal mit eigenen Worten auf Instagram zurück. "Wahrscheinlich habt ihr nicht damit gerechnet, dass ihr jetzt ein Video von mir auf dem 'Let's Dance'-Kanal bekommt. Der Tag ist völlig crazy. Ehrlich gesagt, bin ich auch völlig verwirrt. Ich habe super spontan erfahren, dass ich wieder zu 'Let's Dance' kommen kann, weil die liebe Esther leider nicht weiter tanzen kann", erklärt Bibi den Grund für ihr plötzliches Comeback.

Der Schauspielerin wünscht Bibi nur das Beste und eine gute Genesung. Jetzt wieder in den Proberäumen zu stehen fühle sich "ganz komisch an". "Und auch wenn ich mich natürlich freue, dass ich eine erneute Chance bekomme und jetzt für Esther hier den Platz einnehme. Aber ich werde mit Doppel-Ehrgeiz und Doppel-Liebe für uns beide hier aufs Parkett wieder zurückgehen", verspricht sie.

Für Bibi endete die Reise bei "Let's Dance" eigentlich vergangenen Freitag mit der fünften Live-Show. Ihr Aus habe eine "emotionale Achterbahnfahrt" ausgelöst: "Ich war so traurig darüber." Umso mehr freut sie sich nun über ihre zweite Chance. "Und jetzt bin ich einfach wieder dabei. Also, meine Gefühle fahren Achterbahn. Es ist eine Mischung aus allem. Aber ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und schicke euch ganz viel Liebe und freue mich ganz doll auf Freitag", beendet die Autorin den Clip.

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Imago Bianca Heinicke bei "Let's Dance"

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Imago Esther Schweins bei der dritten Liveshow von "Let's Dance"

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke, Tanzpaar

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