Fans können Bibi Heinickes "Let's Dance"-Aus kaum glauben

Gestern Abend war Schluss für Bianca Heinicke (33) bei Let's Dance: Die Influencerin und ihr Profitanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) mussten die Tanzfläche räumen. Obwohl sie von der Jury nicht die schlechtesten Punkte des Abends kassierten, reichten am Ende die Zuschaueranrufe nicht aus. Auf Instagram und in den Kommentaren zur Show machen Fans ihrem Ärger Luft und sprechen von einer völlig unverständlichen Entscheidung. Viele Nutzer betonen, wie sehr sich Bibi im Laufe der Staffel gesteigert habe und dass sie das Aus der YouTuberin überhaupt nicht nachvollziehen können: "Das sind jetzt schon zwei unfaire Eliminations! Erst Betty, jetzt Bibi. Ich bin so traurig für Bibi und Zsolt, sie hatten viel Potenzial."

Eine andere Nutzerin regt sich darüber auf, dass ein Paar mit weniger Punkten weitergekommen ist: "Ich bin schockiert, wie kann man denjenigen weiterlassen, der noch weniger Punkte hat als der andere? Ist nicht nachvollziehbar. Bibi hat sich so gesteigert und jeden Tanz so gut getanzt." Andere Kommentare nennen das Ergebnis schlicht "absolut unverständlich" oder kommentieren das Aus mit Sätzen wie "Damit hätte ich nie gerechnet. So, so schade." Auch die auffällige Geschlechterverteilung im Wettbewerb wird angesprochen: Ein User findet es "krass", dass jetzt noch deutlich mehr Männer als Frauen dabei sind und kann sich nicht vorstellen, dass Willi Banner (31) tatsächlich so viel mehr Anrufe erhalten haben soll als Bibi.

Neben den Fans melden sich auch einige Promis zu Wort, die die Social-Media-Queen in den vergangenen Wochen auf ihrem Tanzweg begleitet haben. Sängerin Nadja Benaissa (43) richtet auf Instagram liebevolle Worte an die ausgeschiedene Kandidatin: "Bibi, du bist einfach toll!" Model Betty Taube (31), die selbst schon aus der Show rausgevotet wurde, reagiert in ihrer Story fassungslos auf das Aus mit einem kurzen "Niemals!". Und Influencerin Maren Wolf (33) betont in ihrer Nachricht, wie sehr sie das Ergebnis trifft: "So traurig, ihr wart und seid einfach toll!" Für Bibi endet damit eine intensive Reise, die von vielen Zuschauern aufmerksam verfolgt und in den sozialen Netzwerken rege diskutiert wurde.

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RTL / Jörn Strojny Bianca Heinicke, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2026

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