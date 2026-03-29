Lauryn Goodmans Stalkerin wurde nach Anruf festgenommen

Lauryn Goodman kann endlich aufatmen: Nach monatelangem Stalking-Albtraum hat die Polizei eine Verdächtige festgenommen. Wie The Sun berichtet, wurde eine 34-jährige Frau wegen Verdachts auf Stalking verhaftet und bis zum 25. Mai auf Kaution freigelassen. Fast ein Jahr lang soll die Social-Media-Persönlichkeit mit späten nächtlichen Anrufen von einer unterdrückten Nummer terrorisiert worden sein, während ihre beiden Kinder Kairo und Kinara im Haus schliefen. Die Mutter von zwei Kindern hatte sich zuvor an die Polizei in Hampshire gewandt, um die unheimlichen Anrufe zu melden.

Eine Quelle verriet dem Blatt: "Das war schrecklich für Lauryn. Sie ist erleichtert, dass die Polizei eine Festnahme vorgenommen hat, aber die Tatsache, dass das überhaupt passiert ist, macht ihr Angst." Die Anrufe seien zu jeder Nachtzeit gekommen und hätten wie schweres Atmen und Geflüster geklungen. Besonders beunruhigend für Lauryn: Sie hat keine Ahnung, wie der Stalker an ihre private Nummer gelangt sein könnte, die sie nur selten weitergibt. Aus diesem Grund will sie die Nummer nun ändern. Um sich und ihre Kinder zu schützen, hatte die 35-Jährige bereits Bodyguards engagiert, die ihr Zuhause bewachen.

Die Stalking-Vorfälle begannen laut der Veröffentlichung zwischen August und September vergangenen Jahres. Lauryn, die durch eine Affäre mit dem Fußballstar Kyle Walker (35) in die Schlagzeilen geriet, vermutet angeblich, dass die Belästigung mit der Gossip-Website Tattle Life in Verbindung stehen könnte, allerdings konnten diese Behauptungen nicht bestätigt werden. Die Polizei in Hampshire bestätigte, dass sie wegen unerwünschter Anrufe im besagten Zeitraum ermittelt und im Rahmen der Untersuchungen eine Frau festgenommen hat. Die Ermittlungen dauern weiter an.

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Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

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Instagram / lauryngoodman91 Lauryn Goodman mit ihrem Sohn Kairo, April 2023

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Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin