Max Suhr packt aus: Liebe, Anträge und Freiheit mit Claudia

Max Suhr (27) spricht im RTL+ Podcast "SENDEZEIT mit Nura – Shameless Edition" ganz offen über seine besondere Liebe zu Claudia Obert (64) – und über einen Antrag, den er überraschenderweise gar nicht seiner berühmten Partnerin gemacht hat. Bei einer Party der Show "Discounter" in Hamburg ging der Unternehmer vor Rapperin Nura auf die Knie und hielt ihr aus Spaß die Hand hin, während Claudia als DJane auflegte. Nura erinnert sich im Gespräch daran, wie die beiden zusammen auf dem Event auftauchten, draußen entspannt plauderten – und Max plötzlich die große Geste wagte.

Im Podcast nutzt Max die Sendezeit, um gleich mehrere Gerüchte über seine Beziehung zu Claudia geradezurücken. Von einer klassischen Partnerschaft will der Realitystar nicht sprechen. Statt Hausbauplänen und Familiengründung beschreibt er das Band zu Claudia als etwas Tieferes: "Es ist ja keine klassische Beziehung. (…) Es ist wie eine Seelenverwandtschaft. Das ist das Schöne", erklärt er im Talk mit Nura. Beide genießen ihr freies Liebesmodell: "Die macht, was sie will, ich mach, was ich will, und dann erzählen wir darüber. Finden wir total lustig", fasst Max ihre offene Art zusammen. Für Nura ist klar: Durch den Spaßantrag fühlt sie sich inzwischen wie ein fester Teil dieser außergewöhnlichen Konstellation – schließlich kniete Max vor ihr, während seine Partnerin nur wenige Meter entfernt an den Decks stand.

Trotz aller Freiheiten betont Max im Podcast aber, wie wichtig Claudia in seinem Leben ist. Für den Unternehmer gehört die Designerin längst zur Familie. "Nee, ich bleibe bei Claudia", stellt er klar und verrät, dass die Champagner-Liebhaberin selbstverständlich auch an Weihnachten bei seinen Liebsten mitfeiert. Feiertage verbringt die Runde laut Max gemeinsam, und wenn neue Menschen dazustoßen, soll Claudia immer mit dazugehören. Allerdings: Zusammenziehen wollen die beiden nicht. Über sich selbst sagt der 27-Jährige mit einem Augenzwinkern: "Ja, ich habe es mal umgedreht. Anstatt hier ein Sugarbabe zu sein, bin ich mal ein Toyboy. Das bin ich schon seit drei Jahren. Das ist doch herrlich."

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Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Dezember 2023

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Instagram / nura Nura, September 2025

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Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024