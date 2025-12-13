Lauryn Goodman wurde wohl telefonisch von Stalker belästigt

Lauryn Goodman wurde kürzlich offenbar Opfer einer unangenehmen Stalking-Erfahrung. Die Social-Media-Persönlichkeit soll Daily Mail zufolge von einem Unbekannten über ihre private Telefonnummer belästigt worden sein. Die Rede ist von unheimlichen Telefongesprächen, in denen der Anrufer schwer atmete und leise flüsterte. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, kontaktierte Lauryn die Polizei und beauftragte einen Sicherheitsdienst, der seither ihr Zuhause schützt. Schließlich hätten sie diese Vorkommnisse "in Angst und Schrecken versetzt", wie eine Quelle The Sun berichtete. "Die Anrufe kommen von einer unterdrückten Nummer, zu jeder Nachtzeit. Das ist ekelhaft. Es klingt, als würde er sich selbst befriedigen." Das schien auch ein kürzlicher Ausflug in Sussex gezeigt zu haben, bei dem sie angespannt und nachdenklich wirkte.

Die belästigenden Anrufe, die angeblich bereits seit Jahresbeginn stattfinden, erfolgen stets mit unterdrückter Nummer, was die Situation für Lauryn umso beunruhigender macht. Einer Quelle zufolge wurde die fragliche Telefonnummer nur wenigen Personen bekannt gegeben, tauchte aber möglicherweise in rechtlichen Dokumenten auf, die im Zusammenhang mit einem Verfahren gegen ihren Ex-Partner Kyle Walker (35) standen: "Es gibt einige absolute Verrückte da draußen." Lauryn, die ihrem Ex die Vernachlässigung ihrer Sprösslinge vorwirft, lebt derzeit mit ihren beiden kleinen Kindern, dem fünfjährigen Kairo und der zweijährigen Kinara, ohne festen Partner in ihrem Heim.

Auch privat geht es bei der Reality-Beauty turbulent zu: Letztes Jahr trat Lauryn in der Sendung "Celebs Go Dating" auf. Dort versuchte sie, nach ihrer viel beachteten Beziehung mit Kyle ihr Dating-Selbstvertrauen zu stärken. Einen vermeintlichen Neuanfang wagte sie mit dem Tennisspieler Jack Draper. Die beiden sollen sich über eine Dating-App kennengelernt und einige Monate Kontakt gehabt haben. Zuletzt wurden sie bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken in London gesehen. Freunde hatten gehofft, dass sich daraus eine feste Beziehung entwickeln könnte, doch daraus wird wohl nichts. Eine Quelle bestätigte, dass kein weiteres Date geplant sei, und unterstrich damit, dass Lauryn weiterhin ihr eigenes Leben und das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt stellt.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

Getty Images Lauryn Goodman im September 2026