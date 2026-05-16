"Ich liebe den ESC": Michael Schulte denkt an Rückkehr

Michael Schulte (36) denkt offenbar ernsthaft über ein ESC-Comeback nach! Im Gespräch mit RTL.de blickt der Sänger auf seinen großen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon zurück, bei dem er mit "You Let Me Walk Alone" einen starken vierten Platz für Deutschland holte und nur zwei Zähler hinter Cesár Sampson aus Österreich und dem Podium landete. "So eine Bronzemedaille hätte ich auch gerne mitgenommen", sagt Michael. Wirklich geärgert hat er sich über den verpassten Platz auf dem Siegertreppchen aber nicht. Und wer weiß, womöglich bekommt er noch einmal eine Chance, das Podium zu erklimmen. Eine ESC-Rückkehr schließt der Musiker nicht aus. "Ich hätte auf jeden Fall Lust, nochmal anzutreten", erklärt er im Interview. Ein Vorentscheid sei für ihn allerdings keine Option: "Das wäre mir zu unsicher." Sollte der SWR ihn direkt anfragen, ist sein Fazit jedoch klar: "Dann würde ich es machen."

Michael macht kein Geheimnis daraus, wie eng er mit dem Wettbewerb verbunden ist. "Das gehört einfach zu mir", erklärt er und betont: "Ich rede da auch gerne drüber." Überhaupt ist er dem Wettbewerb seit seinem vierten Platz treu geblieben. Er ist seit Jahren als Experte gefragt, wenn es darum geht, die Siegchancen des deutschen Beitrags einzuschätzen. Der Kritik, die mit dem Wettbewerb einhergeht, begegnet er dabei unaufgeregt. "Es wird immer Leute geben, die das nicht toll finden", sagt er. Er selbst hat sich die kritischen Stimmen nicht so sehr zu Herzen genommen. Wer einmal auf YouTube aktiv war, habe gelernt, damit umzugehen, erklärt er.

Michael gibt im Interview auch der diesjährigen deutschen Kandidatin Sarah Engels (33) einen Rat mit auf den Weg. Sie solle sich nicht von negativen Stimmen beeinflussen lassen und das Erlebnis in vollen Zügen genießen. "Die Platzierung ist wichtig, aber auch irgendwie zweitrangig", sagt er. Vor 180 Millionen Menschen aufzutreten, sei eine "krasse Ehre" – und "dieses ganze Erlebnis einfach schon der Hauptgewinn". Michael hatte sich zuletzt gegenüber Bunte.de bereits zu Sarahs Siegchancen geäußert und dabei betont, dass Deutschland in diesem Jahr bessere Chancen habe als in den vergangenen Jahren, er einen Sieg dennoch für unwahrscheinlich halte. Mit seinem eigenen vierten Platz hält er nach wie vor die beste deutsche ESC-Platzierung seit Lena Meyer-Landruts (34) Sieg in Oslo im Jahr 2010.

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Getty Images Michael Schulte, Sänger

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Christian Marquardt /Getty Images Michael Schulte, Gewinner des "Unser Song für Lissabon"-Wettbewerbs

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle