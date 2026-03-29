Rachael Leigh Cook feiert "Josie and the Pussycats"-Erfolg

Rachael Leigh Cook (46) zeigt sich begeistert darüber, dass ihr Film "Josie and the Pussycats" nach 25 Jahren endlich die Anerkennung bekommt, die er verdient. Die Schauspielerin erzählte jetzt dem Magazin People, dass sie in letzter Zeit viel Liebe für die Musikkomödie sehe, obwohl der Streifen bei seinem Kinostart im Jahr 2001 an den Kinokassen gefloppt war und überwiegend schlechte Kritiken erhalten hatte. "Die Leute entdecken diesen Film jetzt wieder, nachdem er als absoluter Misserfolg an den Kassen galt und erst in den letzten Jahren, höchstens im letzten Jahrzehnt, gewürdigt wurde", erklärte die Schauspielerin. Es fühle sich großartig an, dass die Menschen endlich Gefallen an der satirischen Komödie finden, in der sie gemeinsam mit Tara Reid (50) und Rosario Dawson (46) die titelgebende Band spielte.

Rachael betonte, dass sie weder wütend noch gekränkt sei, dass es so lange gedauert habe, bis der Film sein Publikum gefunden hat. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Besser spät als nie", scherzte sie und fügte hinzu: "Es ist leicht, einen Film zu machen, der einfach im Nichts verschwindet. Ich habe davon sicher viele gemacht, und ich sage nicht, dass alle so eine Wiederauferstehung wie 'Josie' verdienen, aber ich bin froh, dass dieser sehr verdiente Film doch noch ein Publikum gefunden hat." Sie hoffe, dass das späte Comeback von "Josie and the Pussycats" auch anderen Filmen helfen könne, die mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung verdienten. Besonders schwärmte Rachael vom Soundtrack des Films, für den sie jedoch "null Anerkennung" für sich selbst beanspruche. "Der Soundtrack ist großartig, und ich liebe ihn. Immer, wenn ich einen der Songs höre, freue ich mich darüber", schwärmte die Ex-Frau von Vampire Diaries-Hottie Daniel Gillies (50).

Eine Fortsetzung oder ein Reboot des Films erwartet Rachael jedoch nicht. "Ich denke nicht, dass ich da selbst mitwirken müsste. Ich bin stolz auf das, was wir gemacht haben", verriet sie gegenüber People. Es gebe derzeit keinerlei Gespräche über ein solches Projekt. "Es hat schon lange genug gedauert, bis die Leute den Film zum ersten Mal verstanden haben. Wir probieren unser Glück nicht noch einmal, denke ich", fügte sie hinzu. Der Film basiert auf der gleichnamigen Archie-Comic-Serie und entwickelte sich trotz seines anfänglichen Misserfolgs zu einem Kultklassiker. Neben den drei Hauptdarstellerinnen waren auch Alan Cumming (61), Parker Posey (57) und Missi Pyle in dem Streifen zu sehen.

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Getty Images Rachael Leigh Cook

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Getty Images Schauspielerin Rachael Leigh Cook

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Getty Images Rachael Leigh Cook, "Eine wie keine"-Darstellerin

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