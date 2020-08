Rachael Leigh Cook (40) ist wieder weg vom Single-Markt! Schon im vergangenen Jahr hatten die Eine wie keine-Darstellerin und The Originals-Star Daniel Gillies (44) ihr Ehe-Aus offiziell gemacht. Vor wenigen Wochen haben die Ex-Partner dann auch ganz endgültig einen Schlussstrich gezogen und die Scheidung eingereicht. Das dürfte vor allem für Rachael besonders wichtig gewesen sein: Immerhin ist die Schauspielerin wieder frisch verliebt.

"Ich habe jemand wirklich Nettes kennengelernt und ich liebe ihn. Er ist fantastisch", verriet die Brünette gegenüber US Weekly. Auch wenn sie nicht viel mehr über den neuen Mann an ihrer Seite preisgeben wollte, plauderte die 40-Jährige zumindest dessen Vornamen aus: Kevin. "Er ist wirklich großartig. Ich habe wirklich alles richtig gemacht, wenn ich das so sagen darf", schwärmte sie weiter von dem unbekannten Charmeur. Mit einer Sache muss sich ihr Liebster allerdings noch eine Weile gedulden...

Kevin hat bisher noch nicht Rachaels Kinder Charlotte und Theodore kennengelernt. "Ich möchte nichts falsch machen. Wir werden alles Schritt für Schritt angehen", erklärt sie ihre Zurückhaltung in dieser Hinsicht. Sie wolle ihren Kids vorerst nur das verraten, was sie wirklich unbedingt wissen müssen.

Anzeige

Getty Images Rachael Leigh Cook und Daniel Gillies

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Rachael Leigh Cook

Anzeige

Getty Images Rachael Leigh Cook, "Eine wie keine"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de