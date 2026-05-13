Jane Fonda in Cannes: Emotionaler Abschied von Ex Ted Turner

Nur sechs Tage nach dem Tod ihres Ex-Mannes Ted Turner (†87) ist Jane Fonda (88) beim Filmfestival in Cannes auf dem roten Teppich erschienen. Die 88-jährige Schauspielerin und Oscarpreisträgerin eröffnete am 12. Mai die 79. Ausgabe des renommierten Festivals in Südfrankreich – und das in einem bodenlangen schwarzen Paillettenkleid. Auf dem Teppich traf sie auf Hollywoodikone Joan Collins (92), die in einem weißen Kleid mit Diamanthalskette und schwarzen Handschuhen erschien. Später stand Jane gemeinsam mit Demi Moore (63) auf der Bühne, wo sie das Festival offiziell eröffneten. In ihrer Rede betonte die Schauspielerin die gesellschaftliche Bedeutung von Kino: "Ich glaube, dass das Kino schon immer ein Akt des Widerstands war, weil wir Geschichten erzählen – und Geschichten sind das, was eine Zivilisation ausmacht", sagte sie laut dem Magazin People auf der Bühne.

Teds Tod am 6. Mai hatte Jane zutiefst bewegt. Auf Instagram veröffentlichte sie eine emotionale Hommage an den Medienmogul, in der sie ihn als "prächtig gutaussehend, zutiefst romantisch und abenteuerlustig wie ein Pirat" beschrieb. Gegenüber Daily Mail äußerte sie, er habe einen "brillanten Geist" und einen "mitreißenden Sinn für Humor" gehabt. Besonders hob sie seine Fähigkeit hervor, Verletzlichkeit zu zeigen: "Männer wie Ted sollen keine Bedürftigkeit und Verletzlichkeit zeigen. Das war Teds größte Stärke, glaube ich", schrieb sie. Einen Hinweis auf die genaue Todesursache gab es nicht, allerdings hatte Ted bereits 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihm Lewy-Körperchen-Demenz diagnostiziert worden war.

Jane und Ted hatten von 1991 bis 2001 miteinander zusammengelebt – es war die dritte Ehe beider. Ted war zuvor mit zwei anderen Frauen verheiratet gewesen, Jane hatte vor ihm den Filmregisseur Roger Vadim und den Politiker Tom Hayden geehelicht. Trotz der Scheidung, die Jane 2001 einreichte, sprach sie stets warmherzig über ihre gemeinsame Zeit und nannte Ted ihren "liebsten Ex-Mann". Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die die beiden gemeinsam gegründet hatten, sagte sie noch im vergangenen November über ihn: "Ted ist nicht hier, aber er ist in meinem Herzen – und ich weiß, dass er in vielen unserer Herzen ist."

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Getty Images Jane Fonda bei der Eröffnungsgala und Premiere von "La Vénus Electrique" bei den 79. Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Ted Turner und Jane Fonda bei den Environmental Media Association Awards 2010 in Burbank

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Getty Images Ted Turner und Jane Fonda bei Gcapp "Eight Decades of Jane" im The Whitley in Atlanta, 9. Dezember 2017