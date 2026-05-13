Hayden Panettiere erhebt Vorwürfe gegen "Nashville"-Co-Stars

Hayden Panettiere (36) blickt auf eine äußerst schwierige Zeit in ihrer Karriere zurück. In einem Interview mit Us Weekly sprach die Schauspielerin offen darüber, wie belastend die Dreharbeiten zur Serie "Nashville" für sie waren. Ihre Figur Juliette Barnes kämpfte in der Show mit Suchtproblemen – genau das, womit Hayden damals auch im echten Leben zu tun hatte. Dabei zog sie eine erschreckende Bilanz: Ihre Kollegen hätten kaum Anteilnahme gezeigt.

Auf die Frage, ob ihre Mitstreiter erkannt hätten, wie schwer es für sie war, ihr eigenes Trauma auf dem Bildschirm zu durchleben, antwortete Hayden schonungslos ehrlich: "Nein. Das war das Schockierende daran, dass sich nur sehr wenige Menschen zu kümmern schienen. Sie kümmerten sich darum, wenn sich die Art, wie es mich beeinflusste, negativ auf die Dreharbeiten oder die Show auswirkte. Aber es gab sehr wenig Sorge um meinen geistigen und emotionalen Zustand."

Sie ergänzte, dass sie es damals schwer hatte, die Grenzen zwischen sich und ihrer Rolle zu ziehen: "Ich wurde zu Juliette Barnes. Juliette Barnes war ich. Ich wusste nicht, wo Hayden aufhörte und Juliette anfing. Nur sehr wenige Menschen nahmen sich die Zeit, auf mich zuzugehen und zu fragen, ob es mir gut geht. Ich weiß nicht, ob sie es wissen wollten." "Nashville" lief ab 2012 mehrere Staffeln lang auf ABC und zählten neben Hayden unter anderem auch Clare Bowen (42), Charles Esten (60), Jonathan Jackson, Connie Britton (59) und Sam Palladio (39) zum Cast.

Anzeige Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere

Anzeige Anzeige

Rick Diamond / Getty Images Nathan und Caleb Followill, Garrett Hedlund, Hayden Panettiere und Clare Bowen

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin