Italien: Prinzessin Kates erste Reise nach Krebsbehandlung

Prinzessin Kate (44) bricht zu ihrer ersten Auslandsreise seit ihrer Krebsbehandlung auf. Am 13. und 14. Mai reist die Prinzessin von Wales ins norditalienische Reggio Emilia, um sich vor Ort ein Bild von der dortigen Frühkindheitspädagogik zu machen. Sie trifft dabei Erzieher, Eltern, Kinder und lokale Entscheidungsträger. Der Trip steht ganz im Zeichen ihrer Arbeit für das "Royal Foundation Centre for Early Childhood", das mit diesem Besuch nun erstmals auch international expandiert. "Die Prinzessin freut sich sehr darauf, Italien nächste Woche zu besuchen und sich aus erster Hand anzusehen, wie der Reggio-Emilia-Ansatz Umgebungen schafft, in denen Natur und liebevolle menschliche Beziehungen zusammenkommen, um die Entwicklung von Kindern zu unterstützen", erklärte ein Sprecher in einem Statement, wie People berichtet.

Der Besuch kommt kurz nach einem weiteren Termin zum gleichen Thema: Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe ihrer Italienreise besuchte Kate die Universität von East London, um die neuesten Erkenntnisse des "Royal Foundation Centre for Early Childhood" vorzustellen. Professorin Amanda Broderick, die Vizekanzlerin der Universität, begleitete sie dabei und zeigte sich von der Prinzessin tief beeindruckt. "Sie ist eindeutig sehr belesen und hat sich wirklich umfassend weitergebildet. Es war fachkundige Kritik, Verständnis und Hinterfragen – und klare Leidenschaft", sagte Broderick, wie People schreibt. Und weiter: "Sie ist so authentisch – ihr Ansatz hat so viel Integrität und Demut, sie ist bereit zuzuhören und offen für neue Ideen."

Für Kate ist Italien kein unbekanntes Terrain. Nach ihrem Schulabschluss am Marlborough College im Jahr 2000 verbrachte sie einen Teil ihres Gap Year – zu Deutsch: Auszeitjahr – in Florenz, wo sie am British Institute Italienisch und Kunstgeschichte studierte. Berichten zufolge half ihr das Auslandssemester damals, über ihren ersten großen Liebeskummer hinwegzukommen. Eine Freundin aus dieser Zeit erinnerte sich später im Daily Mirror daran, dass Kate trotz allem stets gefasst wirkte, auch damals schon. Ihre Leidenschaft für frühe Kindheitserziehung wiederum brachte Kate zu einem späteren Zeitpunkt in eine institutionelle Form: Im Juni 2021 gründete sie das "Royal Foundation Centre for Early Childhood", das heute das Herzstück ihrer royalen Arbeit bildet.

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Imago Prinzessin Kate bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, begrüßt Mikhail bei der Vorstellung von "Foundations for Life" an der University of East London

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the Middleton Family/Clarence House via GettyImageT Herzogin Kate an ihrer Abschlussfeier an der Saint Andrews Universität in Schottland