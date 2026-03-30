Comedian Alex Duong ist mit 42 Jahren an Krebs verstorben

Traurige Nachrichten aus der US-Comedyszene: Alex Duong ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Das bestätigt nun eine enge Freundin der Familie auf der GoFundMe-Seite, die zu Ehren des Entertainers eingerichtet worden war. Alex kämpfte seit 2025 gegen ein alveoläres Rhabdomyosarkom, eine seltene und aggressive Form von Gewebekrebs. Am Freitag war er nach einem septischen Schock ins Krankenhaus eingeliefert worden, am darauffolgenden Samstag verstarb er "umgeben von Liebe und engen Freunden". In dem Statement heißt es weiter: "Er fühlte sich wohl und war zum Glück frei von Schmerzen. Christina und Everest konnten ihn in der letzten Nacht sehen, und er war wach genug, um sich von seinem kleinen Mädchen zu verabschieden, das er seit dem Tag seiner Geburt jeden Moment geschätzt hat."

Alex hinterlässt seine Ehefrau Christina und die gemeinsame fünfjährige Tochter Everest. Seine Krebsdiagnose hatte er Anfang 2025 erhalten, nachdem er Schmerzen hinter einem Auge bemerkt und einen Arzt aufgesucht hatte. Dieser entdeckte eine bösartige Geschwulst, die ihm schließlich das Sehvermögen im linken Auge raubte. Während seines Kampfes gegen die Krankheit erhielt der Comedian große Unterstützung aus der Comedy-Community in Los Angeles. Im vergangenen August kamen mehrere Kolleginnen und Kollegen zusammen, darunter Ronny Chieng von der "Daily Show" und die Schauspielerin und Comedienne Atsuko Okatsuka, um die "Alex Duong Has Cancer in His Eye Comedy Benefit Show" im Largo in Los Angeles auf die Beine zu stellen.

Alex wurde als jüngstes von sechs Kindern vietnamesischer und chinesischer Eltern in Dallas, Texas, geboren und zog als junger Erwachsener nach Los Angeles, um eine Karriere in der Unterhaltungsbranche zu verfolgen. Er wurde schnell zu einer festen Größe in der Comedy-Szene der Stadt und arbeitete sowohl als Performer als auch als Türsteher im weltberühmten Comedy Store am Sunset Strip. Neben seinen Stand-up-Auftritten machte sich Alex auch durch zahlreiche Fernsehauftritte einen Namen. Er war in Episoden von "Everybody Hates Chris", "Dexter", "Death Valley", "The Young and the Restless", Pretty Little Liars und "Filth City" zu sehen. In der Comedy-Serie "Cost of Living" spielte er 2014 in drei Episoden Dschingis Khan. In "Blue Bloods" trat er dreimal als Krimineller Sonny Le auf und stand dabei an der Seite von Donnie Wahlberg (56). Außerdem war Alex Teilnehmer bei "Jeff Ross Presents Roast Battle" und wirkte beim "Onlyfans Roast of Whitney Cummings" mit.

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Getty Images Alex Duong, Comedian

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Instagram / dapperduong Alex Duong mit seiner Frau und seiner Tochter, Juni 2023

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Instagram / dapperduong Alex Duong und Donnie Wahlberg am Set von "Blue Bloods", September 2021

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