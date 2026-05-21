Eminems Tochter Hailie Jade feiert den zweiten Hochzeitstag

Zwei Jahre verheiratet: Hailie Jade Scott Mathers (30) hat ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert und dabei ein emotionales Throwback-Video auf Instagram geteilt. Die Influencerin und älteste Tochter von Rapper Eminem (53) heiratete Evan McClintock am 18. Mai 2024 im Greencrest Manor in Battle Creek, Michigan. In dem nostalgischen Zusammenschnitt sind besondere Momente des großen Tages zu sehen – darunter der Kuss bei der Zeremonie, der erste Tanz und die Dekoration des Veranstaltungsorts. Als musikalische Untermalung wählte sie "A Sky Full of Stars" von Coldplay. "Zwei Jahre, viel zu schnell. Die Ewigkeit sollte lieber etwas langsamer werden", schrieb Hailie dazu in der Bildunterschrift.

Bevor sie das Throwback-Video veröffentlichte, gönnte sich das Paar bereits ein besonderes Jubiläums-Date: Die beiden besuchten gemeinsam ein Basketballspiel in Detroit. "Game-7-Jubiläums-Date gestern Abend: 10 von 10", schrieb Hailie in ihrer Instagram-Story – und fügte mit einem weinenden Emoji hinzu, dass das Spielergebnis lieber nicht erwähnt werden solle. Die Detroit Pistons schieden in Spiel 7 des Eastern Conference-Halbfinales gegen die Cleveland Cavaliers mit 94:125 aus. Kurz zuvor hatten Hailie und Evan noch einen anderen Meilenstein gefeiert: den ersten Geburtstag ihres Sohnes Elliot, der am 14. März 2025 zur Welt kam.

Hailie und Evan lernten sich einst als Studenten an der Michigan State University kennen. In einem exklusiven Gespräch mit People im Juni 2025 sprach die 30-Jährige darüber, wie die Mutterschaft ihr Verständnis für ihren Vater verändert hat. "Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, eine Balance zu finden zwischen dem, was ich öffentlich teile, und dem, was ich privat halte", sagte sie. "Mit der Zeit habe ich den Kampf meines Vaters verstehen gelernt – den Wunsch, unsere Privatsphäre zu schützen, aber gleichzeitig stolz zu sein und seine Kinder feiern zu wollen."

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Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im November 2024

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Instagram / hailiejade Hailie Mathers mit ihrem Sohn Elliot und ihrem Mann Evan

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