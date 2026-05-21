Unfall mit Sportwagen: Jamal Musiala verliert Führerschein

Jamal Musiala (23) ist im April 2025 in einen schweren Autounfall auf der A8 bei München verwickelt gewesen – und das mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Wie Bild jetzt berichtet, war der Bayern-Star zum Zeitpunkt des Unfalls mit 194 km/h unterwegs, obwohl auf der Strecke nur 120 km/h erlaubt sind. Beim Überholen übersah er auf der A8 auf Höhe Neubiberg/Oberhaching in Richtung Salzburg einen VW Golf auf der rechten Spur und fuhr auf diesen auf. Dabei wurden der 30-jährige Fahrer des Golfs sowie seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt – beide erlitten eine leichte Gehirnerschütterung. Im Wagen des Nationalspielers saß auch seine 16-jährige Schwester Latisha. Sie blieb ebenso wie Jamal selbst unverletzt.

Gegenüber dem Blatt bestätigte der Mittelfeldspieler den Vorfall und zeigte sich reumütig: "Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde." Das Amtsgericht München erließ Ende Januar einen Strafbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I bestätigte.

Mitte Februar wurde Jamal daraufhin der Führerschein entzogen. Einen neuen darf er frühestens Mitte November beantragen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die einen Totalschaden erlitten, beläuft sich laut Medienberichten auf rund 200.000 Euro. Auch die Leitplanken wurden bei dem Unfall beschädigt. Jamal beschrieb den Crash als "wirklich ein einschneidendes Ereignis", das er "in der Folge für mich auch verarbeiten musste". Über den Vorfall seien sowohl der FC Bayern als auch der Deutsche Fußball-Bund von Anfang an informiert gewesen und hätten ihn unterstützt, betonte er.

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Getty Images Jamal Musiala vor dem DFB-Pokal-Halbfinale Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München in der BayArena, 22. April 2026

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Getty Images Jamal Musiala im Trikot des FC Bayern München im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena

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