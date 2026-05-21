Katie Price zieht sich zurück: Lee Andrews weiter vermisst

Katie Prices (47) umstrittener Ehemann Lee Andrews gilt nach wie vor als vermisst. Das ehemalige It-Girl hielt sich bisher eher bedeckt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" spricht Katie jetzt aber ausführlicher über das Verschwinden ihres Gatten. Dabei stellt sie klar, weiterhin keine Ahnung zu haben, wo Lee sich aufhält. "Ich bin vorsichtig, ich bin nicht dumm. Es gibt eine Person, um die ich mich kümmern muss: mich selbst. Ich ziehe mich zurück, und das war's. Ich weiß nicht, was wahr ist und was nicht", erklärt die Britin. Sie wolle die Situation jetzt eigenständig bewerten. Katies Devise scheint fürs Erste Abwarten zu heißen.

Allerdings lässt sie durchblicken, wie aufwühlend die vergangenen Tage waren. "Ich habe noch nie eine Woche erlebt, in der überall so viel los war. Mein Kopf ist einfach durcheinander", meint die 47-Jährige. Das YouTube-Video, in dem sie Lees Verschwinden öffentlich machte, hat aber einiges in Gang gebracht: "Jeder hat mein YouTube-Video gesehen – ich habe nichts weiter zu sagen, außer dass die Polizei sich jetzt darum kümmert. Die britische Polizei, das britische Konsulat, das Außenministerium, Interpol – sie alle sind jetzt an dem Fall dran und suchen Lee." Sie wolle nicht weiter darüber sprechen, betont aber, wie sehr es sie nerve, dass der Fall von vielen nicht ernst genommen werde: "Es wird langsam lächerlich, dass sich die Leute nur darüber lustig machen."

Mittlerweile steht sogar im Raum, dass Lee nicht nur verschwunden ist, sondern sogar entführt wurde. Bestätigt wurde das noch nicht. Die Öffentlichkeit scheint aber zu großen Teilen an der Echtheit des Szenarios zu zweifeln. Nicht nur, weil dem Unternehmer schon zuvor Dinge wie Betrug vorgeworfen wurden. Ein weiterer Aspekt, der Zweifel aufwirft, ist der Umstand, dass Lee seit seinem Verschwinden wohl in den sozialen Medien aktiv war. Laut Daily Mail soll sein Facebook-Profil derzeit weiter als "aktiv" markiert sein. Katies Freundin Luisa erklärte dem Magazin, sie wundere sich, dass die angeblichen Entführer ihm Zugang zu der Plattform gewährten: "Da fragt man sich doch, warum er sich nicht gemeldet hat, um um Hilfe zu bitten."

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star