LOL-Star Olaf Schubert möchte an seinem Aurafaktor schrauben

Auf dem roten Teppich zur Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing plauderte Olaf Schubert (58) im Gespräch mit Promiflash gewohnt trocken über sein eigenes Promi-Image. Der Comedian, ein Urgestein der deutschen Comedy, erklärte dort, dass über ihn kaum skurrile Schlagzeilen existieren – und dass ihn das selbst beschäftige. Im Interview verriet Olaf mit einem Augenzwinkern, wie er künftig mehr Gesprächsstoff liefern will. Sein Fazit vom Premierenabend: Wenn schon niemand über ihn spricht, muss er eben selbst aktiv werden – und an seiner Ausstrahlung schrauben.

Auf die Frage, welches skurrile Gerücht er schon immer gerne richtigstellen wollte, hatte der Comedian eine überraschende Antwort parat. "Über mich gibt es leider gar keine Gerüchte. Ich versuche immer selber Gerüchte in die Welt zu setzen. Irgendwie, um mich so ein bisschen interessant zu machen, aber das klappt nicht", gestand er im Promiflash-Interview. Doch Olaf hat bereits einen Plan, wie er das in Zukunft ändern will: "Ja, das ist schwierig. Ich muss an meiner Vita, an meinem Aurafaktor ein bisschen dran schrauben."

Olaf Schubert ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Comedyszene. Mit seiner unverkennbaren Kunstfigur – stets in Rollkragenpullover und Strickjacke gekleidet – hat er sich ein treues Publikum erarbeitet. Der gebürtige Dresdner, der am 7. November 1967 zur Welt kam, startete seine Bühnenkarriere in den 1990er-Jahren und ist seitdem regelmäßig in TV-Produktionen, auf Bühnen und zuletzt auch bei Formaten wie "LOL" zu sehen. Sein trockener Humor und sein schräges Auftreten haben ihn zu einem echten Urgestein des deutschen Humors gemacht.

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Getty Images Olaf Schubert, deutscher Komiker

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Getty Images Olaf Schubert, Komiker

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