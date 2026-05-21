Darum schaltet Laura Larsson eher nicht bei "Tagesschau" ein

Bei der großen Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München plaudert Laura Larsson (36) ein ziemlich ehrliches TV-Geheimnis aus. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Moderatorin und Podcasterin, warum sie eine der bekanntesten Nachrichtensendungen Deutschlands lieber meidet. Auf die Frage, wobei ihr so gar nicht nach Lachen zumute sei, antwortet Laura ohne zu zögern: "Tagesschau, jeden Tag." Damit macht die Comedienne sofort deutlich, dass sie es abends auf der Couch eher weniger mit harten Schlagzeilen hat – und stattdessen ganz bewusst auf Unterhaltung setzt.

Den Grund dafür erklärte Laura im Gespräch mit Promiflash direkt: "Weil da nur schlechte Nachrichten sind. Wenn man auch versucht hat, sonst den ganzen Tag irgendwie positiv zu bleiben oder so, wenn man dann abends auf der Couch sitzt und 'Tagesschau' anmacht, dann ist man immer sehr auf dem Boden der Realität und denkt sich so: Okay, wir sind fucked up."

Statt schwerer Kost setzt Laura für ihre persönliche Auszeit nämlich auf jede Menge Humor – und schwärmt im Promiflash-Interview direkt von der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing". Auf die Frage, was sie wirklich immer zum Lachen bringt, muss die Radiomoderatorin nicht lange überlegen: "LOL gucken, unbedingt gucken. Neue Staffel." Die Show gehört für sie längst zum festen Comedy-Programm, in dem sie selbst auch immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen auftritt. Laura ist seit Jahren als Stimme aus Podcasts und Radioshows bekannt und teilt dort häufig Alltagsbeobachtungen, die viele ihrer Fans nachvollziehen können – zwischen Familienleben, Job und dem Versuch, sich kleine Wohlfühlmomente zu schaffen.

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Imago Laura Larsson, Jupiter Award 2026

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Imago Podcasterin Laura Larsson, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7