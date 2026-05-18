Termin wurde abgesagt: Königin Sonja hatte Vorhofflimmern

Königin Sonja von Norwegen (88) hat kurzfristig einen wichtigen Termin im Schloss abgesagt. Am Montagvormittag sollte die 88-Jährige gemeinsam mit König Harald (89) und Kronprinz Haakon (52) den indischen Premierminister Narendra Modi in Oslo zunächst zu einer Audienz und anschließend zu einem offiziellen Mittagessen empfangen. Während Harald und Haakon wie geplant an den Programmpunkten teilnahmen, blieb der Platz der Monarchin leer. Auf den offiziellen Fotos des Treffens ist Sonja nicht zu sehen. Gegenüber der norwegischen Tageszeitung Dagbladet bestätigte der Palast nun, dass die Königin wegen akuten Herzflimmerns zu Hause bleiben musste.

"Ihre Majestät, die Königin, hat das offizielle Programm heute wegen Vorhofflimmerns abgesagt. Vorerst sind nur die heutigen Termine betroffen", teilte Simen Løvberg Sund, Kommunikationsberater des Schlosses, auf Anfrage mit. Harald und Haakon empfingen den indischen Premierminister demnach ohne Sonja. Caroline Vagle, Königshausexpertin von Se og Hør, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Königin in der vergangenen Woche bereits mehrere Termine hatte und auch der Sonntag – der norwegische Nationalfeiertag am 17. Mai – ein anstrengender Tag für sie gewesen sei.

Die Gesundheit der beliebten Königin beschäftigt die Norweger schon seit Längerem. Im Januar 2025 erlitt Sonja beim Skifahren Herzflimmern und musste in ein Krankenhaus in Lillehammer gebracht werden. Kurz darauf erhielt sie im Rikshospitalet in Oslo einen Herzschrittmacher zur Stabilisierung der Herztätigkeit. Rund um Ostern desselben Jahres folgte ein weiterer Krankenhausaufenthalt, nachdem sie unter starker Atemnot gelitten hatte. Adelsexpertin Caroline Vagle sagte im Gespräch mit Dagbladet, dass Sonja trotz dieser Vorgeschichte zuletzt wieder regelmäßig Termine wahrgenommen habe und für ihr Alter außergewöhnlich fit sei: "Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sie für jemanden, der fast 90 ist, ungewöhnlich gesund und rüstig ist!" Gleichzeitig betonte sie, dass die Gesundheit in solchen Situationen klar Vorrang habe. Bleibt zu hoffen, dass sich die Königin schnell wieder erholt.

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen, April 2024

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IMAGO / PPE König Harald und Königin Sonja von Norwegen, August 2025

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