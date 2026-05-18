Nessi Borck teilt erste Bilder von sich und neuer Freundin

Vanessa Borck (29) macht ihre neue Liebe auch auf Instagram offiziell! Auf dem Onlineportal teilt die Influencerin jetzt eine ganze Reihe inniger Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrer neuen Freundin zu sehen ist – begleitet von dem vielsagenden Kommentar "Soft Launch" und dem Hashtag "Ich liebe dich". Die Aufnahmen zeigen die beiden küssend, turtelnd, kuschelnd und sogar mit Vanessas Tochter Livi. Zwar versteckt die Let's Dance-Bekanntheit das Gesicht ihrer Partnerin vor ihrer Community, dafür teilt sie aber einige Chatverläufe, die sie als Favorit markiert hat.

Neben den romantischen Momenten enthält der Post auch nachdenklichere Einblicke. Eine der geteilten Nachrichten lautet: "Ich unterstütze dich ja damit und bringe dich nicht in Schwierigkeiten, und das ist alles, was zählt." Was sich dahinter verbirgt, bleibt offen. Außerdem teilte die Influencerin eine Karte, die sie von ihrer Freundin erhalten hat. Darin heißt es: "Falls ich mich nicht so oft melden kann, soll dieser Blumenstrauß in den Farben der brasilianischen Flagge dich immer an mich erinnern. Ich denke an dich, ganz egal, wie viele Kilometer zwischen uns liegen."

Diese Zeilen deuten auf die Herausforderung hin, vor der das Paar steht: Aktuell führen die zwei Frauen eine Fernbeziehung. In einer Pressemitteilung erzählte die Realitybekanntheit, dass sie ihre Partnerin im Januar in einem Klub kennengelernt hat – eigentlich mitten in der Planung zu ihrem Kuppelformat "Nessi in Love". "Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich jemals wieder jemanden so lieben kann und vielleicht noch wichtiger: dass ich mir selbst erlaube, wieder so zu lieben. Umso dankbarer bin ich für diesen Menschen an meiner Seite", beschrieb Nessi ihre Gefühle.

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre neue Partnerin

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre neue Partnerin, Mai 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin