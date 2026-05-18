Mutig: Kate Lawler reflektiert ihr Leben mit Antidepressiva

Kate Lawler hat sich in einem emotionalen Video sehr persönlich gezeigt. Die Realitystar-Ikone, die sich bereits gegen Bodyshaming wehren musste, sprach auf Instagram offen darüber, dass sie aktuell Antidepressiva nimmt und seit Längerem mit einer generalisierten Angststörung, kurz GAD, zu kämpfen hat: "Ich bin im Grunde eine wandelnde Fallstudie des NHS." Kate verriet, dass es sich für sie ungewohnt anfühle, das laut auszusprechen, betonte aber gleichzeitig, dass es "absolut in Ordnung" sei, sich das einzugestehen. Ihr Posting erschien passend zur endenden Mental Health Awareness Week und löste bei ihren Fans eine Welle der Dankbarkeit aus.

In dem Video beschrieb Kate sehr eindringlich, wie sich schlechte psychische Gesundheit anfühlt: "Es ist das Gefühl, ständig angespannt zu sein, alles zu überdenken und im Kopf müde zu sein. Nach außen zu lächeln und zu scherzen, während der eigene Geist das genaue Gegenteil tut." Sie verriet, dass sie das Medikament Citalopram nehme und bereits vor fünf Jahren an einer postnatalen Depression erkrankt sei. Außerdem appellierte sie an ihre Follower, sich keine Sorgen zu machen, sich Hilfe zu holen: "Du bist nicht dramatisch. Du bist nicht schwach, du bist ein Mensch." Die Kommentarspalte füllte sich daraufhin mit Nachrichten dankbarer Fans. "Danke, dass du so offen über deine psychische Gesundheit sprichst, das ist eine mutige Sache", schrieb eine Person. Ein anderer Nutzer bedankte sich ebenfalls und ergänzte: "Es ist beruhigend zu wissen, dass ich nicht allein bin."

Kate wurde 2002 als erste Frau überhaupt zur Gewinnerin der britischen Version von Big Brother gekürt und blieb der Öffentlichkeit seitdem erhalten – unter anderem als Radiomoderatorin bei Sendern wie Capital FM und Virgin Radio. Gemeinsam mit ihrem Partner betreibt sie außerdem den Podcast "Boj and Kate Have a Lot on Their Plate". Dort sprach sie zuletzt auch über ihre Entscheidung, keine weiteren Kinder mehr bekommen zu wollen – mit Verweis auf ihre Erfahrungen mit der postnatalen Depression sowie emotionale und mentale Belastungsgrenzen. Ihre Tochter Noa ist heute vier Jahre alt.

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Getty Images Kate Lawler beim Start vom TCS London Marathon

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Getty Images Kate Lawler, November 2024

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Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Tochter Noa, Weihnachten 2025