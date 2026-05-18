Hirn-OP: Carmen Geiss hatte Angst, nicht mehr wach zu werden

Nach einem Treppensturz in ihrem Zuhause durchlebte Carmen Geiss (61) eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens. Die TV-Ikone musste wegen eines gefährlichen Hämatoms am Gehirn operiert werden und spricht jetzt in einer neuen Folge der Sendung Die Geissens offen über ihre Sorgen in dieser Zeit. Dabei bricht sie in Tränen aus: "Ich habe in der Zeit viel geweint. Ich hatte Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden." Carmen schildert, dass sie nach dem Sturz tagelang verwirrt gewirkt habe, kaum in der Lage gewesen sei, sich zu bewegen, und selbst einfachste Dinge nicht mehr im Gedächtnis behalten konnte. "Das fand ich nachher auch komisch. Dazu hatte ich wahnsinnig starke Kopfschmerzen, teilweise so stark, dass ich den ganzen Tag im Bett bleiben musste", erklärt die Unternehmerin.

Ihre Tochter Davina (22) schlug schließlich Alarm und überredete sie, zum Arzt zu gehen – ein Schritt, der wohl lebensrettend war. Bei einem MRT, das Carmen während laufender Dreharbeiten in Erfurt unterbrechen ließ, wurde ein zehn Zentimeter großes Hämatom entdeckt. Sie entschied sich für eine Operation in München. Nach dem gelungenen Eingriff landete sie erleichtert in Cannes, wo ihr Ehemann Robert Geiss (62) sie in Empfang nahm. "Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Ich insbesondere. Aber am Ende des Tages: Ende gut, alles gut", sagte Robert. Auch Carmen zog ein positives Fazit: "Ich bin glücklich, dass alles so glimpflich verlaufen ist. Es kann nur noch besser werden. Ich gucke nur noch nach vorne. Unkraut vergeht nicht. Nur die Harten kommen in den Garten."

Carmen und ihr Mann Robert sind seit den frühen 1990er-Jahren ein Paar und wurden durch die Realityshow "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" bekannt, die ihr Leben als Multimillionäre dokumentiert. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Davina und Shania (21). Dass gerade Davina in der Krisensituation so beherzt handelte und ihre Mutter buchstäblich zum Arzt drängte, hob Carmen selbst lobend hervor: "Dann hat mir meine Tochter mehr oder weniger das Leben gerettet und gesagt: 'Jetzt geh bitte zum Arzt.'" Mittlerweile blickt die Familie wieder nach vorne und plant laut der neuen Folge bereits den bevorstehenden Umzug in eine neue Villa.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

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Instagram / davinageiss Davina und Carmen Geiss, Realitystars

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