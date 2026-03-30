Patrick J. Adams verrät endlich den Namen von drittem Baby

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) haben jetzt den Namen ihrer dritten Tochter bekannt gegeben. In der neuen Podcast-Episode von "Not Skinny But Not Fat" mit Amanda Hirsch verrät der Suits-Star, dass das Baby den Namen Imogen trägt. Der Schauspieler erzählt in dem Gespräch, dass er und seine Frau fast zwei Wochen gebraucht haben, um sich auf einen Namen festzulegen. Dabei stand zwischenzeitlich auch der Name August zur Debatte – eine Wahl, die Patrick rückblickend sogar für sich selbst in Betracht gezogen hätte. "Wir lieben den Namen August Adams. Ich wünschte, mein Name wäre August Adams", erklärt er im Podcast.

Das Paar probiert derzeit noch verschiedene Spitznamen für die Kleine aus. "Wir üben Spitznamen. Wir haben Imy, wir haben Momo. Moji. Wir schauen, was hängen bleibt", verrät Patrick. Die Namenssuche gestaltete sich deshalb so entspannt, weil Imogen zu Hause zur Welt kam und die Eltern somit mehr Zeit für die Entscheidung hatten. "Wir waren nicht im Krankenhaus. Wir hatten eine Hausgeburt, da muss man das Kind erst nach einiger Zeit benennen", erklärt der Schauspieler. Die Geburt hatte die Familie bereits im Januar auf Instagram mit einem schwarz-weißen Foto bekannt gegeben, auf dem er die winzige Hand seines Neugeborenen hält.

In den ersten Wochen mit ihrem jüngsten Familienmitglied genossen Patrick und Troian das Leben als fünfköpfige Familie trotz aller Herausforderungen. "Es gibt keinen Schlaf", sagte der Schauspieler mit einem Augenzwinkern im Gespräch mit dem Magazin People. Gleichzeitig betonte er aber auch, wie viel Liebe in ihrem Zuhause herrschte: "Es gibt viel Liebe im Haus, und wir kümmern uns umeinander." Besonders die beiden älteren Töchter, Aurora und Elliot, waren laut Patrick ganz begeistert von ihrer neuen Rolle. "Sie lieben es, große Schwestern zu sein", berichtete der Serienstar.

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Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

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Instagram / patrickjadams Patrick J. Adams mit der Hand seines dritten Babys

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Instagram / patrickjadams Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Schauspieler