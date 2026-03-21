Patrick J. Adams über Schlafmangel nach drittem Baby

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) sind im Januar zum dritten Mal Eltern geworden. Das Schauspielerpaar begrüßte eine weitere Tochter und darf sich nun über eine fünfköpfige Familie freuen. Bei der Premiere seiner neuen Serie "The Madison" in New York gab Patrick am 9. März ein exklusives Interview und plauderte gegenüber dem Magazin People über die ersten Wochen mit dem Neuankömmling. "Es gibt keinen Schlaf", scherzte er. Doch trotz der schlaflosen Nächte überwiegt die Freude im Hause Adams-Bellisario: "Es gibt viel Liebe im Haus, und wir kümmern uns umeinander", erzählte er. Besonders glücklich seien die beiden älteren Töchter Aurora, 7, und Elliot, 4, über ihre neue Schwester.

"Ihnen geht es großartig", berichtete Patrick über seine beiden älteren Kinder. "Sie lieben es, große Schwestern zu sein." Ende Januar hatte der Suits-Star die Geburt seines dritten Kindes mit einem schwarz-weißen Instagram-Post bekannt gegeben, auf dem er die Hand des Babys hält. "Tag, you're it", schrieb er zu dem Bild. Die Schwangerschaft hatten Patrick und Troian, die seit 2016 verheiratet sind, bereits im November 2025 verkündet. "Hier kommt ein neues Jahrzehnt und ein ganz neuer Mensch dazu", schrieb die 40-Jährige damals in den sozialen Medien. Patrick widmete dem ungeborenen Kind zudem einen emotionalen Beitrag, in dem er versprach, dass "eine unendliche Menge an Liebe" auf das Baby warte.

Während die Familie sich an den neuen Alltag mit drei Kindern gewöhnt, steht Patrick auch beruflich vor neuen Herausforderungen. In der neuen Taylor-Sheridan-Serie "The Madison" spielt er die Rolle des Russell McIntosh. "Der schwierigste Teil jedes Jobs ist es, weg zu sein, besonders wenn ich so kleine Kinder habe", gab der Schauspieler zu. Allerdings erleichtere ihm die Arbeit mit seinen Kollegen die Trennung von der Familie: "Diese Gruppe von Menschen ist wie Magie. Wir alle haben uns sofort ineinander verliebt. Wir kümmern uns umeinander und unterstützen uns gegenseitig." In dem Neo-Western, der seit Kurzem auf Paramount+ läuft, sind neben Patrick auch Michelle Pfeiffer (67), Kurt Russell (75), Elle Chapman, Beau Garrett und Matthew Fox zu sehen.

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Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

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Imago Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Weltpremiere von "The Studio" in Los Angeles, März 2025

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Instagram / patrickjadams Patrick J. Adams mit der Hand seines dritten Babys