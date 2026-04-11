Marmelade von Meghan: "Suits"-Stars feiern süßes Revival

Herzogin Meghan (44) hat Wort gehalten und ihrem ehemaligen Suits-Co-Star Patrick J. Adams (44) endlich die versprochene Marmelade geschickt. Der Schauspieler teilte am Donnerstag ein Foto von fünf Gläsern Aufstrich und Honig auf Instagram und bedankte sich bei der 44-Jährigen für die späte Lieferung. Auf dem Bild sind Orangenmarmelade, Himbeer- und Erdbeeraufstrich sowie Honig auf einem Holzbrett mit "As Ever"-Gravur zu sehen. "Das Warten hat sich gelohnt! Danke Meghan für die Köstlichkeiten und dem 'Not Skinny But Not Fat'-Podcast dafür, dass er dabei geholfen hat, das Bewusstsein für meinen Marmeladenmangel zu schärfen", schrieb Patrick zu seinem Post. Die Lieferung kam, nachdem er wenige Wochen zuvor in dem Podcast über seine "Marmeladenlosigkeit" geklagt hatte.

In der Podcast-Episode von "Not Skinny But Not Fat" hatte Moderatorin Amanda Hirsch verraten, dass sie von Meghans Lifestyle-Brand "As Ever" ein Paket mit Blütenstreuseln und Aufstrich erhalten hatte. Patrick gab daraufhin zu: "Ich habe keine Marmelade bekommen." Er scherzte, dass er wohl nicht genug Follower habe, um auf die Liste zu kommen. Nachdem ein Clip aus der Episode online geteilt wurde, reagierte Meghan prompt und hinterließ einen Kommentar, in dem sie Patrick und seiner Ehefrau, Schauspielerin Troian Bellisario (40), versprach, dass "Marmelade unterwegs" sei. Gleichzeitig schickte sie Grüße an das Paar und ihre drei Kinder sowie an Patricks Mutter. Die Fans freuten sich in den Kommentaren über die Geste und schrieben: "Ich liebe es, wenn alte Freunde wieder Kontakt zueinander finden."

Patrick und Meghan spielten in der Anwaltsserie "Suits" das Liebespaar Mike Ross und Rachel Zane, das in der Serie sogar heiratete. Der 44-Jährige schwärmte im Podcast von Meghans "tadellosem" und "erstaunlichem" Schriftbild und erzählte, dass er über die Jahre immer wieder handgeschriebene Notizen von ihr erhalten habe. Zudem verriet er, dass Augenrollen "eine Konstante mit Meghan" während der gemeinsamen Dreharbeiten gewesen sei. Die Herzogin nutzt Instagram inzwischen regelmäßig, um Einblicke in ihr Leben zu geben. Kürzlich postete sie Clips von der Ostereiersuche mit Prinz Harry (41) und den Kindern Archie und Lilibet in ihrem Zuhause in Kalifornien.

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Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

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Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

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Patrick J. Adams und Meghan Markle bei "Suits"